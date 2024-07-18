營運成本考量 英國維珍航空停飛中國航線

英國維珍航空（Virgin Atlantic）宣布將暫停營運上海、倫敦往返航班。路透

英國維珍航空（Virgin Atlantic）宣布將暫停營運上海、倫敦往返航班，原因在於飛行必須繞過俄羅斯 領空，這增添了燃油及人力成本，大幅增加航線營運支出。

英國維珍航空17日晚發布公告表示，將暫停上海、倫敦航線，最後一班航班將於今年10月25日營運，從倫敦飛往上海；10月26日從上海返回倫敦，10月26日及以後日期航班將全額退票。這條航線從1999年首飛，營運時間達25年。

公告提及退出中國市場原因。英國維珍航空指出，作為一家英國航空公司，上海、倫敦航線必須繞飛俄羅斯領空，更長的飛行時間增加了燃油成本，航班必須配置4名機長也增加了飛行成本。

據界面新聞18日報導，上海、倫敦航線是英國維珍航空目前在中國市場唯一的客運航線，先前由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 爆發，這條航線一度中斷營運859天，去年5月1日才宣布復航。

中國民航專家李淵在界面新聞報導中表示，上海、倫敦航線競爭激烈，中國、英國一共有4家航空公司在飛，由於現在商務客源不理想，航線難以盈利，加上繞飛等成本增添，航空公司關閉這條航線是很正常的商業選擇。

界面新聞報導提到，在宣布暫時停飛上海、倫敦航線以前，英國維珍航空在2022年10月已經宣布無限期停飛香港 、倫敦航線，停飛原因也是出於俄烏戰爭，必須繞飛俄羅斯領空導致經營成本大增。

據澎湃新聞18日報導，在英國維珍航空退出後，上海、倫敦航線將由3家航空公司提供服務，包括英國航空公司（British Airways）、中國東方航空公司、中國國際航空公司。