我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暗殺川普槍手 曾搜索芝加哥民主黨全代會日期

WSJ社論：川普若勝選 能否比上一次執政更好？

營運成本考量 英國維珍航空停飛中國航線

中央社上海18日電
英國維珍航空（Virgin Atlantic）宣布將暫停營運上海、倫敦往返航班。路透
英國維珍航空（Virgin Atlantic）宣布將暫停營運上海、倫敦往返航班。路透

英國維珍航空（Virgin Atlantic）宣布將暫停營運上海、倫敦往返航班，原因在於飛行必須繞過俄羅斯領空，這增添了燃油及人力成本，大幅增加航線營運支出。

英國維珍航空17日晚發布公告表示，將暫停上海、倫敦航線，最後一班航班將於今年10月25日營運，從倫敦飛往上海；10月26日從上海返回倫敦，10月26日及以後日期航班將全額退票。這條航線從1999年首飛，營運時間達25年。

公告提及退出中國市場原因。英國維珍航空指出，作為一家英國航空公司，上海、倫敦航線必須繞飛俄羅斯領空，更長的飛行時間增加了燃油成本，航班必須配置4名機長也增加了飛行成本。

據界面新聞18日報導，上海、倫敦航線是英國維珍航空目前在中國市場唯一的客運航線，先前由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，這條航線一度中斷營運859天，去年5月1日才宣布復航。

中國民航專家李淵在界面新聞報導中表示，上海、倫敦航線競爭激烈，中國、英國一共有4家航空公司在飛，由於現在商務客源不理想，航線難以盈利，加上繞飛等成本增添，航空公司關閉這條航線是很正常的商業選擇。

界面新聞報導提到，在宣布暫時停飛上海、倫敦航線以前，英國維珍航空在2022年10月已經宣布無限期停飛香港、倫敦航線，停飛原因也是出於俄烏戰爭，必須繞飛俄羅斯領空導致經營成本大增。

據澎湃新聞18日報導，在英國維珍航空退出後，上海、倫敦航線將由3家航空公司提供服務，包括英國航空公司（British Airways）、中國東方航空公司、中國國際航空公司。

俄羅斯 疫情 香港

上一則

破習近平身體不適謠傳 央視播出習出席三中全會閉幕畫面

下一則

婚後發現新娘50歲 河南25歲新郎痛哭 照片曝光全網沸騰

延伸閱讀

奇葩戶型…上海「恐龍房」降價求售 網笑：客廳到廁所太遠了

奇葩戶型…上海「恐龍房」降價求售 網笑：客廳到廁所太遠了
空中計程車 上海最快後年商運 浦東飛外灘10分鐘到

空中計程車 上海最快後年商運 浦東飛外灘10分鐘到
英國首相官邸「第一貓大臣」賴瑞 曾經壓力太大不敢見人

英國首相官邸「第一貓大臣」賴瑞 曾經壓力太大不敢見人
英國國會開議御座致辭 聚焦經濟、安全與公平發展

英國國會開議御座致辭 聚焦經濟、安全與公平發展

熱門新聞

目前仍和波音「星際飛船」一起滯留太空的美國航天員威爾莫和威廉斯。（路透）

美太空人受困1個多月 若波音向中求救…中學者、網民回應大不同

2024-07-11 09:30
昔日香港豔星彭丹(左)，出現在中國駐柬埔寨新任大使汪文斌抵達金邊機場的歡迎會上，引起網友爭議。（取材自X平台）

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

2024-07-16 08:40
中國郵輪今年暑假價格「大跳水」。圖為「藍夢之歌」號郵輪6月底從廣州南沙國際郵輪母港出發，搭載逾600名海內外旅客前往越南下龍灣。（中新社）

中國郵輪遊今年不見暑期旺季 7月降價大跌逾6成

2024-07-15 16:26
財新報導揭露，不僅是公路貨運，中國的食用油經水路運輸也存在混運現象。圖為超市食用油示意圖。（中新社）

中國再爆水路食用油化工油混運 洗艙證易造假

2024-07-13 12:59
華為搶進ERP市場。(路透)

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

2024-07-11 18:28
一些稀有卡牌價格不斐，仍吸引孩子們不斷「氪金」。（取材自微博）

「小馬寶莉」的誘惑：一張卡喊價16萬 有13歲女生一個月刷5萬買卡

2024-07-15 07:30

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃