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中國第二季GDP只增長4.7% 低於市場預期

記者賴錦宏／即時報導
2024年中國第二季國內生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%。主因是國內有效需求不足。（中新社）
2024年中國第二季國內生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%。主因是國內有效需求不足。（中新社）

中國國家統計局公佈，2024年第二季國內生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於市場預期的5.1%。主因是國內有效需求不足，國內大循環不夠順暢。今年上半年GDP增長5%，第一季GDP增長5.3%。

據中國國家統計局網站消息指出，對於第二季GDP較第一季有所回落，要全面辯證地看。 從短期來看，第二季經濟增長回落有極端天氣、雨澇災害多發等短期因素的影響，也反映出當前經濟運作中的困難挑戰有所增多，特別是國內有效需求不足的問題比較突出，國內大循環不夠順暢等等。

但從基本面看、從中長期看，中國經濟穩定運作、長期向好的基本面沒有改變，高質量發展的大勢沒有改變。此外，第二季經濟體量超過32兆元人民幣，工業增加價值、貨物進出口總額都超過10兆元，這些總量指標規模依然十分可觀。

就業形勢較穩定，第二季度城鎮調查失業率與上年同期及第一季相比均下降0.2個百分點，客運量、鐵路貨運量、用電量等實物量指標保持較快增長，製造業高端化、智慧化、綠色轉型紮實推動，新產業新動能培育成長。這些都顯示當前經濟穩定運行的態勢沒有變，推動經濟轉型升級和高質量發展的正面因素還在持續累積。

展望下半年，外部環境不穩定性不確定性上升，中國國內困難挑戰依然不少，但是這些都是前進中的問題、成長中的煩惱，歸根結底要在推動發展中不斷加以解決，對於這些問題，有關部門有清醒的認識，並已採取一系列措施加以解決。綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。

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