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中國海警驅逐日船 打破現身釣魚台海域最長紀錄

中央社台北11日電
中國海警2艘艦艇昨晚駛入釣魚台主權爭議海域，期間警告驅離1艘日本漁船，今天上午駛離。圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）
中國海警2艘艦艇昨晚駛入釣魚台主權爭議海域，期間警告驅離1艘日本漁船，今天上午駛離。圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）

中國海警2艘艦艇昨晚駛入釣魚台主權爭議海域，期間警告驅離1艘日本漁船，今天上午駛離。據日媒報導，釣魚台周邊海域已連續203天發現中國公務船，刷新日本2012年9月將釣魚台「國有化」後的最長連續天數紀錄。

中國海警局微信公眾號今晚發布，中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月10日，日本「三加丸」號漁船和數艘巡視船「非法進入」釣魚台「領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

甘羽並表示，釣魚台及其附屬島嶼是「中國固有領土」，中國海警艦艇依法在「本國管轄海域」展開海上維權執法活動。中方敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，否則中方保留一切反制權利。

共同社報導，日本第11管區海上保安總部11日宣布，10日駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊「領海」的2艘中國海警局船隻11日上午10時45分前後起相繼駛離，進入「領海」外側的毗連區。這是中國公務船連續3天駛入釣魚台周邊日本「領海」，為今年第29天。

據報導，10日晚上10時20分前後，中國海警2艘船相繼駛入「領海」。2艘船均搭載了類似機關炮的裝置，跟隨日本漁船的動向航行。日方巡邏船要求其駛離「領海」。在「領海」外側的毗連區，也發現另外2艘搭載類似機關炮裝置的中國船隻。

報導指出，釣魚台周邊已連續203天發現中國公務船，刷新了日本政府2012年9月將釣魚台「國有化」後的最長連續天數紀錄。

釣魚台 日本 微信

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