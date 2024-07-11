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反駁布林肯 北京：俄製武器西方零件多來自美企

中央社北京11日電
國務卿布林肯說，俄羅斯武器裝備在過去一年半大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。北京今天反駁稱，俄製武器72%的西方零部件來自美企，不知美國如何解釋。(香港中通社)
國務卿布林肯說，俄羅斯武器裝備在過去一年半大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。北京今天反駁稱，俄製武器72%的西方零部件來自美企，不知美國如何解釋。(香港中通社)

國務卿布林肯說，俄羅斯武器裝備在過去一年半大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。北京今天反駁稱，俄製武器72%的西方零部件來自美企，不知美國如何解釋。

綜合第一財經等媒體報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提及，布林肯（Antony Blinken）10日參加北約華盛頓峰會公共論壇表示，「過去一年半，我們看到俄羅斯武器裝備大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。中國不可能在聲稱支持和平、希望與歐洲建立更好關係的同時，又助長自冷戰結束以來對歐洲安全最嚴重的威脅」。

中國外交部發言人林劍回應稱，中方堅決反對美方在沒有任何證據的情況下持續散布所謂「中國支持俄羅斯國防工業」的虛假訊息。

他說，烏克蘭危機（俄烏戰爭）爆發之初，美國就造謠「中國向俄提供軍事支持」，但至今未提出任何實質證據，連美軍的負責人也坦言，中國並未在衝突中向俄提供軍事援助。

林劍稱，事實上，有數據顯示，俄羅斯進口武器零部件和（軍民）兩用物項超過60%來自以美國為首的西方國家；被烏克蘭摧毀的俄方裝備95%的關鍵零部件也來自西方；俄製武器72%的西方零部件來自美國公司。不知美方對此作何解釋？

林劍還說，美國及其盟友至今未中斷對俄羅斯的貿易，去年對俄貿易額達1300多億美元，占俄國外貿的18%。全球大多數國家也沒有參與對俄制裁或中斷對俄貿易。

他反指美國一邊出爐大規模的援烏法案，一邊無端指責中俄正常經貿往來，「這是赤裸裸的虛偽雙標」；還指美國慣於偽裝成所謂的正義使者、人權衛士、世界警察，「幹的卻都是拱火澆油、挑亂生戰、對立對抗的事」。

林劍最後稱，中國不會向衝突（俄烏戰爭）任何一方提供武器，這一立場一貫明確。中國企業依照世界貿易組織（WTO）規則和市場原則，與包括俄烏在內的世界各國展開正常經貿合作，合情合理，「輪不到個別國家指手畫腳」。

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