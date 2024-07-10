中國與白俄聯合挑釁北約？官方民間立場截然相反

中國與白俄羅斯正在距波蘭不遠處聯合軍演，被普遍視為是在挑釁北約。圖為9日中白『雄鷹突擊-2024』陸軍聯合訓練。路透

中國與白俄羅斯 正在距波蘭不遠處聯合軍演，被普遍視為是在挑釁北約 。中國外交部今天雖聲稱，這場聯訓不針對任何特定國家，但中國近日熱傳的分析文章則直指，北約「完全知道這意味著什麼」，「白俄得到了中俄兩國的保護」。

當地時間8日，被稱為「中白『雄鷹突擊-2024』陸軍聯合訓練」在白俄羅斯布雷斯特（Brest）一帶登場，距離北約成員國波蘭的邊界不到5公里；距離烏克蘭 邊界也只有約50公里。這一行動將持續到19日才結束，時間長達12天。

今年北約峰會9至11日在華盛頓舉行，依近年慣例仍邀請日本、南韓、澳洲、紐西蘭等國領袖出席，將共同討論烏克蘭等問題上的合作，並尋求共同抵抗俄羅斯、中國、伊朗、北韓等獨裁勢力。

中國外交部發言人林劍9日回應稱，中方堅決反對北約對中國的「抹黑攻擊和甩鍋推責」，反對北約拿中國當借口「東進亞太，攪動地區局勢」。中方並敦促北約停止販賣安全焦慮，停止四處樹立假想敵，停止「打著共同防禦的旗號，搞封閉排他的小圈子」。

據中青網報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，有外媒記者提問：目前正在進行的中國和白俄羅斯聯合軍演的地點是在北約成員國波蘭附近，有評論稱這是對北約的挑釁行動。中方對此有何評論？

林劍聲稱，這次中國與白俄羅斯的陸軍聯訓是根據「兩國的年度合作計劃」實施的，是「中白之間的正常的軍事交流合作，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家」。

不過，一篇題為「中國運20載著大批解放軍，抵達北約成員國邊境」的分析文章，近日在中國網路熱傳，與官方的立場截然不同。

文章首先指出，白俄羅斯日前舉行閱兵時，中國皮卡搭載俄製無人機接受檢閱，翌日白俄羅斯就正式加入上合組織。這不是一種巧合，而是寓意著「白俄得到了中俄兩國的保護」。白俄羅斯既已加入上合，中白軍演更顯得順理成章。

文章指出，為了「避免刺激某些軍事組織（暗指北約）及其成員國的敏感神經」，此次中白軍演以「執行反恐怖行動任務為背景」，也就是「不針對任何國家和組織」。但演習地點在布雷斯特，位在白俄羅斯與波蘭邊境，對於這一點「懂的都懂」，不需過多解釋，想必北約和波蘭等國家「完全知道這意味著什麼」。