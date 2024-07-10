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計程車沒讓道遭逼停 男司機被壯漢強吻2次…咬舌反擊

記者林宸誼／即時報導
上海一名計程車司機稱，日前在路上被一輛轎車逼停，從轎車下來的壯漢突然掐住他的脖子，並按在引擎蓋上強吻2次，讓這名計程車司機感到猥褻，和極度不舒服。（圖／取自微博影片）
上海一名計程車司機稱，日前在路上被一輛轎車逼停，從轎車下來的壯漢突然掐住他的脖子，並按在引擎蓋上強吻2次，讓這名計程車司機感到猥褻，和極度不舒服。（圖／取自微博影片）

世界之大無奇不有！上海一名計程車司機稱，日前在路上被一輛轎車逼停，從轎車下來的壯漢突然掐住他的脖子，並按在引擎蓋上強吻2次，讓這名計程車司機感到猥褻，和極度不舒服。

網易新聞報導，這名計程車司機表示，事發當天，壯漢要向右變換車道，而計程車司機直行，壯漢看到計程車司機沒有讓路後，惱羞成怒將計程車司機的車逼停，先辱駡然後將計程車司機按在車頭上強吻了幾十秒。

關鍵是，計程車司機和壯漢都是男性，這讓計程車司機感到猥褻，和極度不舒服，一氣之下就報了警。

沒想到，在等待警方到達現場時，兩人又一次發生爭執。壯漢再次按住計程車司機，再次強吻。

這名計程車司機說：「他猥褻我 2 次，舌頭伸到我嘴裡舌吻我，我腦袋都空白了，我咬了他的舌頭，警方讓他去驗傷，還沒有對他進行處罰。」

有大陸網友建議計程車司機去檢查一下，看對方是否故意傳播疾病，畢竟把對方的舌頭咬傷了。

還有網友評論:「看到沒，一個男人被另一個男人舌吻 ，也只能無力咬一下舌頭。」

許多網友對計程車司機表示同情，同時也對這種荒唐的行為表示憤怒，還有人呼籲計程車司機儘快去醫院做全面檢查，以確保自身安全。

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