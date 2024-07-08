我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7旬華婦無故被推去撞車 亞裔嫌穿MTA背心

帕金森氏症專家傳8進白宮會拜登醫師？ 白宮否認

8年前「卡車敢死隊」 再次衝洞庭湖潰口

中國新聞組／北京9日電
團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。(視頻截圖)
團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。(視頻截圖)

湖南岳陽團洲垸洞庭湖大堤5日潰堤後，當地組織18輛裝載泥沙石頭的「卡車敢死隊」，連車帶砂的跌入決口，為封堵創造條件，這方式被稱為「沉車裹頭」。其中一名司機胡躍八年前也參與過同樣的「沉車裹頭」，他堅定地踩下了油門衝向潰口，「因為我是團洲垸的人啊」。

瀟湘晨報報導，一段視頻5日在網上引發關注，團洲垸一處堤防出現數米寬的決口，多輛卡車駛入決口中進行封堵。

胡躍的卡車，就是其中之一。

這不是胡躍第一次參與「沉車裹頭」封堵大堤。八年前，華容縣新華垸發生潰口，胡躍與十餘名卡車司機義無反顧參加抗洪搶險，載滿石頭的卡車墜入水中之前，他們從駕駛室跳下，被大家稱為「卡車敢死隊」。

胡躍今年54歲，開了20多年卡車，是地地道道的團洲垸人，卡車是一家餬口的主要營生。

一聽說發生管湧，胡躍立刻開著卡車往決口處趕，當時已有不少卡車司機也聞訊趕來。胡躍將車子掛到一檔，踩一點油門，幾十噸重的卡車緩緩向決口駛過去。他在距離兩、三米的地方快速跳車。為了防止車門被水關閉，外面有人用手幫忙拉著車門。

「東邊共有16台卡車駛入決口」，胡躍的卡車花了30多萬元人民幣（約4萬美元），當他的車子被水沒過時，陣陣不捨湧上心頭。而在八年前，在華容縣新華垸發生潰口時，他也作出了同樣的選擇。

胡躍位於團洲垸的房子也被淹了，但他顧不上回家收拾。他認為自己是團洲垸的人，因此有責任和義務。「其實我還好，家中大多是我的一些衣物和家具電器」。

但是，網上對於華容當地以卡車投水的方式堵決堤口有不少質疑，認為「簡單粗暴但效果不好」、「至少也要包成沙袋啊，真的是形式主義害死人」、「有這個掛橫幅標語的時間是足夠裝好一卡車沙袋的」。

上一則

武漢藏「寶島公園」周邊台北路高雄路 台青感覺時空穿越

下一則

蘇州公布「習慣過緊日子」十條措施 閒置房產要拍賣

延伸閱讀

洞庭湖決堤 中國官員對何時能封堵說法不一

洞庭湖決堤 中國官員對何時能封堵說法不一
財經簡訊

財經簡訊
MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡

MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

熱門新聞

北大數學天才韋神搭地鐵 「S」型路線上樓梯 網友巧妙評論

2024-07-05 01:46
茉莉用英文講述她在特斯拉裡遇到的問題。(視頻截圖)

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

2024-07-02 07:30
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國無人機領導品牌大疆3日發布電輔自行車系統「DJI Avinox」。（圖／取自快科技）

大疆進軍電動腳踏車 發布電輔自行車系統Avinox

2024-07-06 14:50
儘管中國祭出「去庫存」，由國企收購庫存商品房，但房地產市場依然跌跌不休。中國房市示意圖。（中新社）

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

2024-07-02 14:18
齒肋赤蘚可以在極度乾旱、高溫以及強輻射的條件下存活。(取材自百度百科)

中國團隊發現可以種在火星的植物：荒漠苔蘚-196°C能生存　

2024-07-03 09:30

超人氣

更多 >
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎