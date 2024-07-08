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央視控美國與五眼聯盟認知作戰 捏造「伏特颱風」

中央社／台北8日電
中國國家電腦病毒緊急處理中心資深工程師杜振華。（取材自央視報導）
中國國家電腦病毒緊急處理中心資深工程師杜振華。（取材自央視報導）

繼4月中國發布調查報告，反駁駭客組織「伏特颱風」背後有中國政府支持。今天中共黨媒、官媒又相繼報導，稱「伏特颱風」是美國及五眼聯盟捏造的產物，製造出「中國網絡威脅論」，是一場認知作戰。

中共中央政法委新媒體「中央政法委長安劍」及官媒央視新聞、環球時報等今天報導指出，駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）是由美國情報機構策畫，並組織美國國會反中議員、「五眼聯盟」（Five Eyes）國家網路安全主管部門共同參與的「一場虛假訊息和輿論操控行動，屬於徹頭徹尾的、基於精準廣告投送的『認知域』作戰。」

該報導聲稱，美國情報機構濫用自身行政權力，透過推出「伏特颱風」計畫，傳播虛假訊息，製造和渲染「中國網絡威脅論」。據中國技術團隊分析，「伏特颱風」計劃可能於2023年初開始實施，並將計畫分為三階段。

該文章解釋，去年年初處於準備階段，美國開始捏造中國政府支持的駭客組織攻擊美國網路的事件。到了攻堅階段，開始爭取美國「外國情報監聽法」延期以利行動，並透過掀起「中國威脅論」輿論，已獲得更多預算。最後成果鞏固階段，美國情報機構則繼續提出「中國網絡安全威脅」論調，以營造有利輿論氛圍。

另外，中國今年4月曾發布「伏特颱風」調查報告，過去報告曾引述一間名為威脅盟（ThreatMon）的美國公司報告，顯示「伏特颱風」的惡意程式樣本與「暗黑力量」犯罪集團關聯程度密切。

但該文章指出，美國為掩蓋證據，指使威脅盟公司竄改已發布的報告內容，並引述威脅盟公司相關人士說法，稱威脅盟公司是受到美國政府相關部門的施壓。

聯邦調查局（FBI）等美國情報安全機關今年初曾示警，中國駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）恐已潛伏在大眾運輸、各式管線網路等美國關鍵基礎設施長達至少5年，以利伺機而動。

駭客 中共 預算

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