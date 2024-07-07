東莞化工廠爆炸 當局：火勢已控制有人送醫

中國廣東東莞市7日午間發生一起工廠爆炸事故。圖／取自澎湃新聞微博

中國廣東東莞市7日午間發生一起工廠爆炸事故。消息指出，這起爆炸事故發生在中午11時29分許，位於東莞中堂鎮東向村一處化工廠，當局稱暫無人員傷亡，不過，有人身體不適送醫院檢查。有目擊網友表示，爆炸發生當時，驚天巨響伴隨濃密黑煙衝上天際，「火災現場的爆炸聲太嚇人了」。

影片來源：聯合新聞網

據中堂鎮消防救援支隊中堂大隊微信 公眾號消息，中堂大隊警情通報指出，2024年7月7日11時29分許，東莞市中堂鎮東向工業路東升膠水廠發生火災。轄區救援力量於11時35分抵達現場，13時明火被撲滅。起火建築為一空地單層搭建物，主要燃燒物為叔丁醇、矽膠等，無人員傷亡。具體火災原因正在進一步調查中。

稍早之前，中堂大隊表示，上述工廠爆炸案，過火面積約300平方公尺，火勢已控制，無人員傷亡，現場無人員被困，不過，有人身體不適送醫院檢查，情況穩定。

南方日報指出，微博 上多段影片顯示，爆炸事故發生時，有民眾隔江見到工廠火勢蔓延迅猛，僅僅短短幾秒火勢便成為熊熊大火，衝向空中。接著，爆燃聲接連響起。還有影片可以看到，在中堂鎮主幹道上，有民眾開車行經時，見到遠處滾滾濃煙。