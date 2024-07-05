洪水高漲洞庭湖決堤 湖南華容全縣道路封閉

在長江及洞庭湖流域洪水高漲下，湖南省華容縣團洲垸的洞庭湖堤防今天傍晚5時48分出現決堤，1個多小時後的決堤寬度就從約10公尺擴大到近100公尺。圖為7月2日拍攝的武漢市漢口江灘。新華社

在長江及洞庭湖流域洪水 高漲下，湖南省華容縣團洲垸的洞庭湖堤防今天傍晚5時48分出現決堤，1個多小時後的決堤寬度就從約10公尺擴大到近100公尺。當地警方已將華容縣內及所有聯外道路進行交通管制，除防汛車輛外禁止通行。

截至發稿為止，中國各官媒並未報導當地是否有人員傷亡或失蹤。北京日報則報導，決堤區域附近的6村1社區內，5000名民眾已全數安全遷離。

據澎湃新聞報導，決堤發生前，洞庭湖這段堤防在下午4時左右已出現滲水，當地官方曾派員試圖封堵，但告失敗，傍晚5時48分出現寬約10公尺的決堤，滾滾湖水湧向團洲垸，決堤口寬度短短1個多小時就擴大到近100公尺。

報導指出，目前這段堤防的封堵搶險救援工作仍在進行中。進入晚間，已有第1批武警官兵抵達現場協助救災作業。

報導說，中共 湖南省委書記沈曉明批示，要求省、市二級政府迅速組織處置，封堵決堤，全力遷離災區民眾，堅決確保民眾生命安全。湖南省長毛偉明則前往該省應急指揮中心指揮救災工作，並下令加快封堵堤防缺口，組織人員力量加固堤防。

因應這一重大災情，管轄華容縣的岳陽市公安局交通警察支隊緊急宣布，因「防汛工作需要」，進出華容縣的所有聯外道路進行臨時交通管制。管制期間，華容縣境內除防汛用車外其他車輛禁止通行，所有過境車輛必須繞行。