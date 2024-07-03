世界智財權組織：中國生成式AI專利申請量遙遙領先

聯合國世界智慧財產權組織報告今天顯示，中國在聊天機器人等生成式人工智慧領域的發明遙遙領先其他國家。圖為小朋友體驗騰訊覓影AI影像。（中新社）

聯合國世界智慧財產權組織報告今天顯示，中國在聊天機器人等生成式人工智慧（Generative AI ）領域的發明遙遙領先其他國家，申請的專利數量是最接近的競爭對手美國的6倍。

路透社報導，根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）最新報告，能依據現有資訊產生文字、影像、程式碼，甚至音樂的生成式AI技術正在爆發，過去10年中收到的專利申請數量已經超過5萬件。

負責監督各國共享專利認可制度的世界智慧財產權組織表示，這些專利申請其中有1/4是在去年提交。

世界智慧財產權組織專利分析經理哈里森（Christopher Harrison）告訴媒體記者：「這是一個正在蓬勃發展的領域，它的成長速度越來越快。我們預計它還會成長得更快。」

法新社報導，報告顯示，中國在2014年至2023年間提交超過3萬8000項生成式AI發明專利申請，這個數量是美國的6倍。

美國以6276項發明專利排名第2。排名第3的韓國有4155項，擁有3409項的日本緊跟在後。

世界智慧財產權組織指出，提交1350項生成式AI專利的印度年平均成長率最高，達到56%。

提交最多生成式AI專利申請的申請者幾乎都來自中國，由中國網路科技公司騰訊位居第一，其次是中國平安保險 、百度 和中國科學院，國際商業機器公司（IBM）則排名第5。