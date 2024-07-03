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黎智英之子會澳洲外長 盼澳政府協助救父

中央社雪梨3日專電
黎智英兒子黎崇恩（右）6月28日在澳洲雪梨演說，呼籲國際社會營救黎智英，左為人權律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）。中央社
黎智英兒子黎崇恩（右）6月28日在澳洲雪梨演說，呼籲國際社會營救黎智英，左為人權律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）。中央社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反香港國安法，已遭關押近3年半，其子黎崇恩為此展開全球遊說，近日赴澳洲演說，呼籲國際社會營救黎智英，並與澳洲外交部長黃英賢會面。

黎崇恩於1日前往坎培拉，向全國記者俱樂部（National Press Club of Australia）發表演說，並由黎智英國際律師團成員、人權律師羅賓森（Jennifer Robinson）及人權律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）陪同。

在演講中，黎崇恩呼籲國際社會參與營救黎智英，並敦促4名擔任香港海外非常任法官的澳洲籍法官，仔細考慮是否要繼續在「囚禁民主抗議者的地方」擔任司法職務。

黎崇恩一行1日並與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）會面。

黃英賢隨後在社群網站X表示，「今天我會見了黎先生的家人和律師，討論澳洲對香港民主支持者的倡議」，她並說，澳洲對於香港以國安法鎮壓民間社會，並起訴像是黎智英這樣的記者深表關切。

此前，黎崇恩於6月28日在雪梨大學和平基金會舉辦的「黎智英案：媒體自由及香港民主座談會」中發表演說，該座談會的講者包括兩名人權律師及雪梨大學教授紹爾（Ben Saul）。

黎崇恩指出，目前仍有4名澳洲籍法官在香港任職，他們不應繼續為已遭破壞的香港司法體系粉飾太平。

針對中國國務院總理李強上月訪問澳洲，黎崇恩表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）提到，坎培拉當然希望與中國改善關係，但不會出賣澳洲的價值理念，「因此，我相信澳洲不會出賣表達自由與民主的理念，也不會放棄批評中國打壓人權。」

黎崇恩此行也與人權律師一起前往雪梨市區，參觀由澳洲人權律師塔倫（Mark Tarrant）及澳洲藝術家柯爾（Steven Cole）聯合創作的聲援黎智英的霓虹燈箱藝術作品「鐵鍊中的黎智英」（Jimmy Lai in Chains）。

澳洲 香港 黎智英

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