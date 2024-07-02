我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水門案記者：關係人曝拜登近半年有明顯衰退跡象

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

習近平：中國與哈薩克關係 升至永久全面戰略夥伴

記者林宸誼／即時報導
中國國家主席習近平2日抵達哈薩克首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並對哈薩克進行國事訪問。並宣布中哈關係躍升至永久全面戰略夥伴。(新華社)
中國國家主席習近平2日抵達哈薩克首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並對哈薩克進行國事訪問。並宣布中哈關係躍升至永久全面戰略夥伴。(新華社)

中國國家主席習近平2日抵達哈薩克首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並對哈薩克進行國事訪問。習近平也宣布，中哈關係躍升至永久全面戰略夥伴。

新華社報導，習近平在哈薩克媒體發表署名文章表示，這是他擔任中華人民共和國主席以來第五次到訪哈薩克，期待透過這次訪問，親身感受哈薩克的新發展新變化，與哈薩克總統托卡耶夫攜手擘畫中哈關係和上海合作組織發展新藍圖。

習近平指出，中哈關係實現了從全面戰略夥伴到永久全面戰略夥伴的躍升，並達成了構建高度互信、休戚與共的中哈命運共同體的願景，始終做彼此可以信賴、倚靠的堅強後盾，這種堅不可摧的信任和支持彌足珍貴，成為中哈合作最大的政治保障。

他認為，中哈在國際和地區事務上立場相近，都主張踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，都致力於做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，積極支持彼此提出的建設性國際合作倡議，堅決捍衛兩國共同的戰略、安全、發展利益。

展望未來，習近平強調中哈合作大有可為，且必將大有作為，希望深化全方位合作，推動中哈永久全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，中方願同哈方在實現國家繁榮振興的征程上攜手努力、並肩前行。

哈薩克 習近平 華人

上一則

日本母子蘇州遇刺 何立峰：偶發不應影響中日關係

下一則

湖南女子遊水上樂園 淋浴驚見攝像頭正對自己

延伸閱讀

無論美俄 習近平國師：中若選邊站 三戰可能已開始

無論美俄 習近平國師：中若選邊站 三戰可能已開始
前白宮國安顧問博明談兩岸關係 觀眾嗆聲

前白宮國安顧問博明談兩岸關係 觀眾嗆聲
致賀澳洲新任總督 習近平：高度重視中澳關係

致賀澳洲新任總督 習近平：高度重視中澳關係
華郵專訪 俞大㵢：烏克蘭自助人助值得台灣學習

華郵專訪 俞大㵢：烏克蘭自助人助值得台灣學習

熱門新聞

姜萍以第12名成績進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，但卻一直未露面。（取材自新聞晨報）

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

2024-06-29 02:23
對標馬斯克星鏈產品的中國天兵科技生產的天龍三號火箭，30日下午在河南試射時爆炸。（截自X）

中國「天龍3號」火箭試射爆炸

2024-06-30 10:44
江蘇女學生姜萍，以第12名的成績挺進2024阿里巴巴全球數學競賽決賽，力壓海內外知名大學的數學高手，一夕暴紅。（取材自微博）

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

2024-06-24 02:21
吳艷妮創今年亞洲最佳成績。（視頻截圖）

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

2024-07-01 06:30
中國非法移民搭乘豪車到小房間。（視頻截圖）

77中國人搭豪車偷渡義大利 轉身淪奴工 被拍裸照、無限期工作

2024-06-28 06:30
湖北赤壁女子在暴雨洪災後「撿」到一條大雨，準備拖回去做剁椒魚頭。（取材自快科技）

湖北女暴雨後撿1條40斤大魚 做剁椒魚頭…能吃嗎?專家出聲了

2024-06-29 10:30

超人氣

更多 >
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
重要通知 中國駐美使領館轄區調整

重要通知 中國駐美使領館轄區調整
他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師
畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍
曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」

曾神準預測9屆總統大選 美學者再斷言「拜登勝選」