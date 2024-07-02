習近平：中國與哈薩克關係 升至永久全面戰略夥伴

中國國家主席習近平2日抵達哈薩克首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並對哈薩克進行國事訪問。並宣布中哈關係躍升至永久全面戰略夥伴。(新華社)

中國國家主席習近平 2日抵達哈薩克 首都阿斯塔納，出席上海合作組織成員國元首理事會第24次會議，並對哈薩克進行國事訪問。習近平也宣布，中哈關係躍升至永久全面戰略夥伴。

新華社報導，習近平在哈薩克媒體發表署名文章表示，這是他擔任中華人 民共和國主席以來第五次到訪哈薩克，期待透過這次訪問，親身感受哈薩克的新發展新變化，與哈薩克總統托卡耶夫攜手擘畫中哈關係和上海合作組織發展新藍圖。

習近平指出，中哈關係實現了從全面戰略夥伴到永久全面戰略夥伴的躍升，並達成了構建高度互信、休戚與共的中哈命運共同體的願景，始終做彼此可以信賴、倚靠的堅強後盾，這種堅不可摧的信任和支持彌足珍貴，成為中哈合作最大的政治保障。

他認為，中哈在國際和地區事務上立場相近，都主張踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，都致力於做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，積極支持彼此提出的建設性國際合作倡議，堅決捍衛兩國共同的戰略、安全、發展利益。

展望未來，習近平強調中哈合作大有可為，且必將大有作為，希望深化全方位合作，推動中哈永久全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，中方願同哈方在實現國家繁榮振興的征程上攜手努力、並肩前行。