中國17歲羽球小將魂斷賽場 家人質疑急救處理過慢

中國國家青年羽球隊17歲選手張志杰，6月30日在印尼舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽中，突然倒地昏厥。（圖／取自齊魯晚報）

中國國家青年羽球 隊17歲選手張志杰，6月30日在印尼 舉行的2024亞洲青年羽毛球錦標賽中，突然倒地昏厥，送醫後搶救無效身亡，家屬質疑印尼賽事單位處理過慢，錯失搶救時間點。

新京報報導，從比賽影片中可以看到，張志杰突然倒地後，很快出現抽搐症狀，隔網相對的日本選手川野壽真手足無措。中國隊教練員第一時間試圖進場查看情況，但走近張志杰身旁時似乎被裁判員喊停。在張志杰倒地近半分鐘後，專業醫療團隊仍未及時介入。

疑似張志杰的姐姐在社交媒體上表示：「我如何接受呢，我就算鑽牛角尖認為這是不及時的醫療團隊和差勁的醫療條件而導致的最糟糕的結果。」

一般而言，當運動員遭遇類似心臟驟停等危急情況時，包括主裁判在內的賽事工作人員應當迅速呼叫醫護人員，在張志杰倒地後，現場裁判透過舉手示意的方式呼叫裁判長介入。

兩名醫護人員進場後，既沒有攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED），也沒有對張志杰實施心肺復甦。雖然官方通報中表示「兩分鐘送往醫院」，但這已經是張志杰倒地後的兩分鐘，救護車前往醫院的時間和中途是否有救治措施，在通報中並未披露。

印尼羽毛球名將、2008年北京奧運 會男雙冠軍得主基多，在2021年一場非正式比賽中暈倒後去世，年僅36歲。3年後，相似的悲劇又一次發生在印尼羽毛球賽場上。有國外球迷說：「我甚至懷疑醫療團隊是否具備類似心肺復甦這樣基本的急救常識，他們的救治反應太慢了。」

另外有球迷分析稱：「這樣的突然跌倒和抽搐，有可能是急性心因性休克，倒地昏迷後會有短暫抽搐，組委會真的沒有安全意識和急救常識，他們沒有第一時間搶救，反應太慢了，浪費了整整一分鐘！」

還有球迷呼籲：「希望這一事件能給所有羽毛球醫療團隊一個深刻教訓，這項運動的激烈程度如此之高，他們應該為任何可能的緊急情況做好準備，而不是只會拿醫療噴霧噴一噴，他們應該時刻警醒，準備基礎急救。」

近些年的體育賽事中，最經典的緊急救援當屬埃里克森的「死過5分鐘」。2021年歐錦賽丹麥隊對陣芬蘭隊的比賽中，丹麥隊埃里克森在無接觸的情況下突然倒地，心臟一度停頓5分鐘之久，所幸隊長克亞爾（Simon Kjær）及時施救，加上醫療人員搶救並施行心肺復甦，將他從鬼門關前拯救回來。