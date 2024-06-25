中國暴雨未歇紅色預警持續 杭州防汛形勢嚴峻

浙江杭州連日暴雨，西湖水位升高需洩洪調節，圖為西湖水流入聖塘閘入水口。 中新社

中國南方今天持續降下暴雨 ，中國氣象單位今晚6時同時發布最高級別的暴雨紅色預警及紅色山洪災 害氣象預警，未來3天長江中下游仍將有持續性強降雨。而浙江杭州連日暴雨，連著名景區西湖也須洩洪，官方坦承全市防汛形勢異常嚴峻。

綜合中國媒體報導，除杭州外，湖南長沙昨天降雨量異常大增，導致全市嚴重淹水，大水灌入許多車行、人行地下道甚至地鐵 車站，導致長沙地鐵2號線、3號線一度停駛。

根據報導，長沙市昨天上午9至10時降雨量更高達65.1毫米，不但創下新高，若以長沙市總面積1萬1819平方公里計算，全市總降雨量達7.68億立方公尺，相當於54個西湖的水量。而今天市內積水雖較昨天下降，但在部分地區雨勢未歇下，積水仍未完全消退，長沙市氣象單位今早為此發布暴雨紅色預警。

杭州市則是另一個降下豪雨的省會城市。由於近日連續降雨，西湖水位不斷升高，當地知名景點集賢亭、長橋公園的步道一度水被淹沒。為此，杭州市方面為西湖罕見地進行洩洪，以調節水位，一度成為網路熱門話題。

然而，鑑於雨勢不減反增，浙江西部山區水位暴漲。為防洪需要，當地的新安江水庫自23日到今天持續進行洩洪，且水量加大。但中國媒體報導，位在同一流域的千島湖、新安江、富春江及苕溪致災風險因此升高，而在下游的杭州市防汛形勢更異常嚴峻。為此，杭州市長姚高員今天發布「梅雨防禦第1號指揮長令」，宣布應變措施。

根據報導，同在今晚6時，中央氣象台發布暴雨紅色預警，而中國水利部和中國氣象局也聯合發布紅色山洪災害氣象預警，內容預測未來3天長江中下游有持續性強降雨，湖南東部、江西北部、安徽南部、浙江北部等地有暴雨到大暴雨，局部地區更有特大暴雨。