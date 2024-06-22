我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

模式作案 2惡徒專搶外賣郎 班森賀已第3起

廣東梅州平遠縣暴雨 已致38死2失聯

記者陳湘瑾／即時報導
廣東梅州近日降下暴雨，平遠縣各地傳出災情。（圖／取自澎湃新聞）
廣東梅州近日降下暴雨，平遠縣各地傳出災情。（圖／取自澎湃新聞）

廣東梅州近日降下暴雨，引發山崩、洪水與土石流，各地紛紛傳出災情。廣東梅州平遠縣三防指揮部表示，截至21日15時，受強降雨影響，該縣因災造成38死亡、2人失聯。

據新華社報導，自4月4日進入汛期以來，平遠縣累計降水量1,221.6毫米，較常往年同期偏多一倍，特別是6月16日8時至20時，全縣普降大暴雨、局部特大暴雨，平均雨量199.1毫米，雨量超過300毫米的鎮有4個、超過200毫米的鎮有8個，其中泗水鎮365.7毫米。短時強降雨引發山體滑坡、洪澇、土石流等自然災害，造成泗水、上舉和差乾等8個鄉鎮嚴重受災。

據澎湃新聞，6月18日，梅州暴雨過後的第二天，當地平遠縣、蕉嶺縣等多個縣鎮和村落的道路遭遇滑坡斷裂，成為「孤島」，直升機是救援的主要方式之一。

在平遠泗水鎮文貴村，村民謝禮傳的父親、哥哥和嫂子被山體滑坡掩埋；另一位村民洪仕標表示，他從未看過村裡的梯田被徹底淹沒，許多店舖的商品連同貨架被大水沖走，為了確認家人安危，他耗時四小時走18公里到家人居住的隔壁鎮。

大水也淹沒平遠差干鎮湍溪村的仙草田，該村是仙草重點種植地，全村共約700畝仙草田，約有5個大型仙草加工廠。村民謝貴和邱蓮夫婦在洪水中失去了兩個月後即將收穫的仙草，意味一年中的主要收入也沒了。

據初步統計，平遠縣受災人口55,388人，房屋倒塌2,247間、嚴重受損3,203間，道路塌方4,697處，損壞路基路面356公里，公路中斷82處，橋梁受損111座，通信基站中斷107個，通信線路受毀中斷651公里，供電設施損毀450處，農村供水工程受損168處，輸水管道毀壞303公里，供配水管道毀壞193公里，河堤受損3.2公里，護岸受損31.2公里，電站淹浸86間，農作物受災面積6759公頃，水產養殖受災452公頃。

新華社報導指出，平遠縣委、縣政府已於災情後第一時間啟動災後指揮救援，進行人員救援、轉移安置、設施搶修和清潔等各項緊急處置工作。

差干鎮湍溪村的街道上堆滿淤泥和被洪水衝出的雜物。（圖／取自澎湃新聞）
差干鎮湍溪村的街道上堆滿淤泥和被洪水衝出的雜物。（圖／取自澎湃新聞）

暴雨 洪水

上一則

歷經20多年 號稱全球觀測「伽馬暴」最強衛星 中法天文衛星成功發射

下一則

靠「腿綁沙袋送貨」訓練 吉林快遞小哥挑戰奧運

延伸閱讀

廣東平遠暴雨38死 5.5萬人受災

廣東平遠暴雨38死 5.5萬人受災
中國強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯

中國強降雨災情頻傳 廣東梅州至少9死6失聯
豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患

豪雨不斷 廣西桂林爆發1998年以來最大洪患
福建暴雨一寺廟倒塌 一家6口為躲雨被埋失聯

福建暴雨一寺廟倒塌 一家6口為躲雨被埋失聯

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種