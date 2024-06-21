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胡錫進：若維護和平的代價高 就用戰爭對台獨做出回應

記者陳湘瑾／即時報導
環球時報前總編輯胡錫進近日發表對台海戰爭的看法。（圖／取自胡錫進微博）
環球時報前總編輯胡錫進近日發表對台海戰爭的看法。（圖／取自胡錫進微博）

520後兩岸關係動向備受關注。環球時報前總編輯胡錫進20日深夜發文稱，他個人希望以和平方式解決台灣問題。但如果民進黨當局敢搞法理台獨，華盛頓敢把台灣當國家對待，導致維護和平本身變成代價高昂的過程，「那麽我們必須用戰爭手段對『台獨』做出堅決回應，即使有損失，有代價，也要義無反顧」。

胡錫進指出，他希望台灣問題盡量通過和平方式解決，能不用戰爭方式就不用。因為中國有兩個重大利益，一是繼續和平發展，壯大綜合實力，提高人民的生活水平，推進全面現代化；另一個是完成國家統一，全面落實國家主權和領土完整。

他認為，繼續和平推進國家綜合實力的增強，促進全面現代化，是需要長期矢誌不渝奮力追求的目標。而且在增強中國綜合實力的過程，就是為實現國家完全統一不斷創造更充分條件的過程。

胡錫進說，「我們確立和平統一的路線，就是要把兩個目標結合起來，彼此促進，它可能會增加一部分時間成本，但卻同時增加了國家綜合戰略的穩健，並且可以減少黎民百姓的生命和財產代價，這符合國家政治利益和最廣大人民群眾的利益。」

但他強調，致力於和平解決台灣問題，不意味著放棄戰爭的選項。因此，中國平時必須對台當局和它的支持者保持強大壓力，包括軍事壓力，讓他們確信，中國的紅線他們就是踩不得，踩了必遭痛擊。「台灣割據政權越猖狂，它的滅亡就將來得越快」。

至於中國在什麽情況下要斷然採取軍事行動？胡錫進展現其一貫擁護中共中央決策的態度稱，「這個裁量和決策權應當也必須屬於中央政府」「在這個重大而根本的問題上，一定要聽中央的」。

胡錫進還說，「如果有一天清晨，老胡一覺醒來，看到台海戰爭真打響了，無論激發它爆發的原因是什麽，無論當時的國際形勢有多複雜，我都會堅決支持國家的決策，並且立刻調動自己的全部個人能力，投身到國家的決定性行動中去。」

但在胡錫進微博這篇文章下方，卻有不少中國網友留言表達不同意見。有網友說：「統一是比大小，還是比幸福、比人心？」「老胡看看台灣的加權指數，你不說點什麼嗎？」「聽說灣灣農民退休金一個月也有8000人民幣，收回來是想讓灣灣農民退休金一個月發100嗎？」「冰清玉潔蒼井空，為國為民胡錫進」。

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