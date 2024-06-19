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人權調查／「免遭強迫失蹤的權利」中國排名最低

中央社／威靈頓19日綜合外電報導
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社檔案照）
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社檔案照）

「人權評量倡議組織」發布的最新數據顯示，中國在多項人權標準方面排名最低，部分評分只高於沙烏地阿拉伯。在香港方面，情況依然惡劣，有些評分進一步接近中國。

美國之音（VOA）報導，設在紐西蘭的「人權評量倡議組織」（Human Rights Measurement Initiative）在全球30多個地區調查，衡量多項人權標準，從而觀察不同地方的人權狀況變化。

該組織發表的最新數據顯示，中國的人權狀況惡劣，在「免遭國家級威脅」的總評分連續兩年排名最低，10分滿分中只有2.6分。

在這方面的兩個指標「免遭強迫失蹤的權利」和「免遭死刑的權利」，中國都排名最低。在公民權利的總評分方面，中國得分為1.9，僅高於沙烏地阿拉伯的1.7分。

香港的評分也較去年下降，「免遭國家級威脅」的總評分由7.2下降至6.3。在公民權利的總評分由3.2下降至2.2，僅高於中國。

在公民權利下的集會結社自由方面，中國與香港同樣取得2.2分，只高於沙烏地阿拉伯的2.1分。

「人權評量倡議組織」發言人羅登（Thalia Kehoe Rowden）表示，這項調查在中國進行了四年，中國經常都是排名最低的地區之一。

羅登指出：「中國的打壓已經進行了一段很長的時間，但在香港這種打壓只在過去五年才出現。我們看到的是，在過去幾年，香港在公民權利方面的評分正不斷接近中國的分數。」

香港 沙烏地阿拉伯

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