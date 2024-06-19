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開使館牌車堵路叫囂「外交豁免權」胡錫進：北京大媽丟人

記者林宸誼／即時報導
車輛違停堵路女子先前稱有外交豁免權，19日就不當言行致歉。（圖／取自《奔流新聞》）
車輛違停堵路女子先前稱有外交豁免權，19日就不當言行致歉。（圖／取自《奔流新聞》）

「懂什麼叫外交豁免權嗎？」「滾蛋！」有北京博主發影片稱，16日開車出門遇到社區外有一輛掛著使館車牌的福斯轎車停在道路中間導致塞車，車上中年女子在交涉過程中態度囂張。

甘肅都市報蘭州晨報旗下新媒體《奔流新聞》報導，16日一輛懸掛大使館車牌的轎車違停在道路中間導致塞車。影片顯示，一位路過司機上前和對方溝通交涉。車上女子態度惡劣的說：「你再拍我，我告訴你，我報公安，懂什麼叫使館車嗎？懂什麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」

「原來外交豁免權是這樣用的，長知識了。」影片上傳網路後引發中國網友熱烈討論。

網友人肉搜索發現，這名女子是亞太空間合作組織（APSCO）秘書長余琦，余琦曾任中國國家航天局國際合作司副司長。亞太太空合作組織是由亞太地區聯合國成員國組成的政府間國際組織，總部設於北京。

在身分曝光後，新京報報導，余琦19日透過一段道歉影片，表示這幾天陷入深深自責，內心充滿愧疚和歉意，由於在16日當天不當的言行，造成了極其負面的社會影響，廣大網友對她進行了誠懇批評，經過認真反思，向大家作出深刻檢討，致以最深刻的歉意。

余琦指出，意識到行為對所在國際組織造成了不良影響，對此深感自責。真誠接受各方的批評，接受相關部門的處理。

環球時報前總編輯胡錫進在微博說：「這位女主聽口音像是『北京大媽』，我看倒是她不懂得使館車也要遵守交通規則。在不占路擋道、不堵塞交通的這個基本規則面前，任何外交車輛都無『豁免權』。就算插上國旗的大使車輛也不能把車停到路當中，霸占公共通道。這個大媽啥素質，一個外交破牌照就能讓她如此嘚瑟，真是丟人。」

太空 大使館 甘肅

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