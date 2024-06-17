「像天上往下倒水一樣」暴雨山洪 廣東梅州5死、福建龍岩4死

廣東梅州平遠降雨嚴重，水淹至2米。（取材自平遠公安）

受強降水雲系影響，廣東梅州16日多地出現特大暴雨 ，全市多地受災嚴重。截至17日，造成5人死亡、15人失聯、13人受困。大橋被山洪沖毀、13萬戶居民停電，部分村鎮與外界失聯。有村民網上求援稱，水庫洩洪來不及轉移。另外，福建龍岩也因特大暴雨釀災，造成四人死亡、兩人失蹤。

綜合媒體報導，6月15日晚至16日，廣東梅州市北部出現大暴雨局部特大暴雨，多地出現災情，其中梅州平遠縣泗水鎮24小時降雨達363.1毫米。當地多處塌方，交通、通訊信號中斷。據了解到，平遠16日水位最高時淹至二層，目前洪水 已經開始退卻，但受淹嚴重地區仍然失聯。

梅州暴雨洪澇影響較嚴重的有平遠縣差干、上舉、泗水鎮，蕉嶺廣福、南礤、新鋪鎮，梅縣區松源、桃堯鎮，進出道路受阻。廣東當局啓動4級救災應急響應，省長王偉中帶隊赴梅州現場督導。初步統計，目前當地已組織200餘支隊伍、9000多人投入搶險救援。

由於平遠縣出現持續性強降雨，東石鎮16日傳來洪水沖斷大橋的消息。不少平遠居民的親屬反映，跟家人失去聯繫，其中一個網傳失聯村落—平遠縣差干鎮湍溪村的多名村民，電話均提示已關機。

一名在縣城工作的湍溪村民說，16日當地一直在下暴雨，「像天上往下倒水一樣」，到下午4時，村裡開始淹水，水位最深時高達五米。由於村裡多山，雨水還導致了多處塌方，無法進村。松源鎮金星村傳來兩位家住土樓房的老人自救成功的消息，80多歲的老人在房子倒塌的時候爬到木梁上，再將老伴兒拉了上去。

據水文部門報告，韓江三河壩水位17日漲至48.24米，超警6.24米，為超20年一遇。受洪澇影響，梅州市超過13萬戶停電。當地村民上網發帖求救，稱當局前天通知蕉嶺長潭水庫和平遠柚樹河合併洩洪，多名村民未及時轉移被困，「5分鐘水就多漲了20公分」，不少居民發抖音 網上求救。

另外，福建省龍岩市武平縣16日起普降暴雨，24小時過程雨量最大為岩前鎮372.4毫米。截至17日10時，武平縣下壩、中赤、象洞、中堡等鄉鎮多處山體滑坡，共造成四人死亡、兩人失蹤。截至17日下午6時全省已轉移超過6萬人。