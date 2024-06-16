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楊恆均被判死緩 支持者稱北京高級法院維持判決

中央社雪梨16日綜合外電報導
澳洲華裔作家楊恆均遭中國以間諜罪判死刑，緩期執行兩年。(路透)
澳洲華裔作家楊恆均遭中國以間諜罪判死刑，緩期執行兩年。(路透)

澳洲籍華裔作家楊恆均2月被中國法院判死刑，緩期2年執行，他的支持者今天說，北京市高級人民法院決定維持楊恆均死緩執行判決，並已在中國總理李強訪澳兩週前轉達給澳洲官員。

路透社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）明天將於首都坎培拉會見中國國務院總理李強，這是睽違7年來首次有中國總理訪問澳洲。艾班尼斯上週曾說，他會在跟李強見面時提起楊恆均的案件。

楊恆均是在中國出生的澳洲公民，他是一位支持民主的知名部落客，撰寫有關中國和美國政治的文章。2019年1月，楊恆均在妻子陪同下到中國時遭扣留調查，他被控從事間諜活動。

北京市第二中級人民法院今年2月依間諜罪對楊恆均一審判處死刑，緩期2年執行，澳洲政府對此表示「令人痛心」，楊恆均則否認指控。

楊恆均的支持者今天晚間發布聲明指出，北京市高級人民法院已覆核並維持2月的判決，澳洲外交官員則於5月30日收到通知。

支持者聲明提到，基於對楊恆均健康狀況的擔心，「我們敦促艾班尼斯總理利用跟李強會面的機會，直接要求讓楊恆均保外就醫，或轉移到澳洲安全的處所」。

澳洲 李強 間諜

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