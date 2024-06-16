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海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

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海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

記者陳政錄／北京即時報導
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

第16屆海峽論壇近日在福建舉辦，並於廈門、福州、泉州等地舉辦系列活動，其中，在16日於泉州舉辦的首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇上，中方推出中國全國首創的「台灣地區手機號開立銀行帳戶及簽約電子銀行應用場景」，將讓台灣民眾可直接用台灣門號簽約中國金融服務。

6月15到17日，第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦，以「泉台築夢 智造未來」為主題。期間，兩岸中小企業、金融機構、徵信機構代表及台胞台青等200人與會。

據中方發布訊息，在16日的啟動儀式上，中國全國首個「台胞台企登陸第一數據港」線上服務平台正式推廣，中國全國首創「台灣地區手機號開立銀行帳戶及簽約電子銀行應用場景」正式推出。

其中，「台胞台企登陸第一數據港」是立足台灣民眾、企業在中國辦事、投資、工作、生活便利等內容，推動中方所謂數據賦能，已有1萬4533名台灣人、590家台資企業註冊；「台灣地區手機號開立銀行帳戶及簽約電子銀行應用場景」則有別過去，台灣民眾須先開立中國手機號碼才能簽約手機銀行（服務）的情況，可直接使用台灣地區手機號簽約手機銀行等金融服務，欲提升台灣民眾往來中國支付便利性。

兩岸中小企業、社會團體組織還在兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇上，共同簽署了《海峽兩岸中小企業共同參與福建建設兩岸融合發展示範區備忘錄》。

海基會前董事長林中森在會上表示，兩岸經濟發展互補性強、融合度高，中小企業的合作市場廣闊、前景光明；台灣中華徵信所企業股份有限公司總經理郭曉薇說，兩岸共同搭建「海絲徵信鏈」，旨在通過平台的建設，進一步幫助相關機構更好地評估和管理跨境發展的信用風險，助力金融機構發展境外業務，促進本地企業的跨境經貿合作。

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