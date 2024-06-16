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中國外交部駐港公署：法官牌是英方插手香港事務伎倆

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部駐港公署16日表示，通過打「法官牌」詆毀特區法治「金字招牌」是英方插手香港事務、阻擾「一國兩制」全面準確實施的一貫卑劣伎倆。（澎湃新聞）
中國外交部駐港公署16日表示，通過打「法官牌」詆毀特區法治「金字招牌」是英方插手香港事務、阻擾「一國兩制」全面準確實施的一貫卑劣伎倆。（澎湃新聞）

香港特區終審法院英籍非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）近期辭任並發表文章指出香港正慢慢變極權社會。中國外交部駐港公署發言人16日通過官網回應表示，通過打「法官牌」詆毀特區法治「金字招牌」是英方插手香港事務、阻擾「一國兩制」全面準確實施的一貫卑劣伎倆。

發言人指出，英方在2022年3月就以所謂「民主」「人權」為藉口，「召回」特區終審法院兩名英籍非常任法官，上演自取其辱的政治鬧劇。這次岑耀信公然背棄法官職業道德和法治精神，妄評特區國安案件，抹黑特區法治，個中緣由不言自明。

陸外交部駐港公署稱，「英國一些反華政客借機鼓譟，更暴露出其見不得香港好、看不得香港治的陰暗心理。」

發言人強調，真正破壞香港法治的，恰恰是那些口口聲聲「維護法治」「保護人權」的外部干預勢力。他們悍然違反國際法原則和國際關係基本準則，肆意抹黑香港國安法律和特區司法制度。

發言人最後指出，「我們奉勸英國部分政客和Jonathan Sumption之流，正視現實，認清大勢，反躬自省，立即停止卑劣政治操弄，否則只會貽笑大方、自取其辱。」

岑耀信言論近期引發港府等相關單位的回應批評。港府在11日發表長達4,200字聲明駁斥，表達「極不同意」岑耀信發表的個人意見，強調特區法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕無受到中共中央或特區政府的任何政治壓力。

港澳辦12日刊載署名「港澳平」的文章，指岑耀信攻擊及抹黑香港法治，「以政治凌駕事實和法律，是充滿偏見的政治臆斷和惡意的政治炒作」; 14日再度發文稱「嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心」。

駐港國家安全公署13日稱，岑耀信詆毀香港國安法治，對此表示強烈不滿和嚴厲譴責，強調堅定支持香港特區捍衛法治精神和法治環境。

香港 港府 中共

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