李強將訪紐澳 區域安全陰影籠罩貿易關係

中國國務院總理李強本周將訪問紐西蘭和澳洲。圖為此前李強搭機訪問首爾畫面。（美聯社）

中國國務院 總理李強 本周將訪問紐西蘭和澳洲 ，但是原本有利可圖的貿易關係將因區域安全的憂患意識而蒙上陰影，主客間的氣氛與7年前中國前總理李克強到訪時明顯不同。

路透報導，中國外交部指出，李強將於明天抵達紐西蘭，並於周末前往澳洲。

紐西蘭2008年成為與中國達成自由貿易協定的第一個西方國家，中國仍是其最大的牛奶和農產品出口市場，雙邊貿易額近380億紐幣（約230億美元）。

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）說，李強的訪問是企業達成協議的機會，「與中國有大量合作領域，特別是在貿易、能源、氣候變遷等領域」。

不過他說，雙方也會針對分歧進行討論。

紐西蘭曾對中國態度溫和，現在立場轉趨強硬，今年指責中國駭客獲北京支持攻擊紐西蘭議會，並指出中國對太平洋安全的威脅日益嚴重。

在澳洲，李強將首先訪問阿得雷德（Adelaide），當地一對貓熊即將返還中國，但當地人期盼牠們能夠續留，或由其他貓熊取代。

北京2020年到2023年暫停澳洲農礦產品進口，影響總值達200億澳元。李強這趟貓熊外交，以及與最近才獲中國重開大門的葡萄酒出口商共進午餐，將可平息這場政治紛爭。

雪梨的澳中關係研究所（Australia China Relations Institute）今天公布民意調查顯示，此一貿易障礙餘波盪漾，導致澳洲民眾對中國嚴重不信任：74%的人表示，澳洲在經濟上過於依賴中國，71%的人認為北京是安全威脅。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則表示，李強的訪問顯示兩國關係已經穩定，儘管兩國在太平洋地區爭奪影響力，國防力量也有過緊張遭遇。