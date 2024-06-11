滙豐收購花旗中國個人財管業務 吸收逾300名花旗員工

滙豐中國11日宣布已完成對花旗銀行（中國）在中國的個人財富管理業務的收購。（路透）

滙豐中國11日宣布已完成對花旗銀行（中國）在中國的個人財富管理業務的收購。交易完成後，滙豐中國承接花旗在中國11個主要城市的個人財富管理客戶及相關資產。同時，超過300位原花旗相關員工也已正式加入滙豐。 滙豐稱堅定看好中國市場。

滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰表示：「滙豐堅定看好中國市場的發展潛力， 並立足長遠持續加大投資 。近年來，集團對中國投入已達數十億元人民幣， 其中相當一部分聚焦於高速發展的財富管理領域。

花旗中國2022年12月15日在官網發布通知稱，決定逐步關閉花旗中國個人銀行業務，涵蓋銀行卡、房貸、個人貸款 、存款、投資、保險和外匯。花旗中國並表示，在逐步關閉中國的個人銀行業務的同時，也將繼續尋求個人銀行個體業務單獨出售的可能性。

滙豐中國2023年10月9日宣布與花旗中國達成協議，將收購其在中國的個人財富管理業務，期間歷時八個月至今完成業務交接。

今年稍晚時，花旗將就中國的個人信用卡業務及無擔保貸款相關資產進行轉讓，並已與富邦華一銀行達成協議。

自花旗宣布退出亞洲、歐洲、中東和墨西哥的全球14個市場的個人銀行業務以來，目前已經完成在澳洲、巴林、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南 9個市場的個人銀行業務出售。

花旗中國總裁、花旗銀行（中國）有限公司行長陸烜表示，未來將會更加專注於企業和機構客戶業務。據了解，目前，花旗正積極尋求在中國設立一家獨資證券公司和一家獨資期貨公司。