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王毅會俄外長：中俄合作符合時代潮流 關係不受干擾

中央社台北10日電
中國外長王毅（左）今天與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）舉行會談。路透
中國外長王毅（左）今天與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）舉行會談。路透

中國外長王毅今天與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談。王毅說，中俄關係的發展「不受外部干擾」，中俄的合作「符合時代潮流」。而拉夫羅夫則說，「與我們志同道合的國家圈子正在不斷擴大」。

俄羅斯衛星通訊社報導，金磚國家外長會晤10至11日在俄羅斯下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）舉行，王毅與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在出席會晤期間舉行雙邊會談，各作上述表示。

根據報導，王毅向拉夫羅夫表示，中俄關係的發展「不受外部干擾」，也不針對第三國。中俄的合作符合兩國根本利益，也符合「世界發展的自然規律」和「時代潮流」。且中俄的合作「不針對第三方，不受第三方干擾」。

王毅又說，中方願落實兩國元首共識，致力於與俄羅斯開展「多領域可持續合作」，並將盡一切努力擴大金磚國家架構內的合作。

他表示，中方認為，金磚國家擴充成員將有助於建立「更加公平合理的全球治理體系」。中方願與俄方共同努力，加強金磚國家架構內的合作。

根據報導，拉夫羅夫向王毅表示指出，俄中兩國將在金磚國家外長會晤中，討論上合組織、金磚國家、亞太經濟合作會議（APEC）和聯合國安理會範圍內的外交政策協調問題。

拉夫羅夫並表示，「與我們（俄中）志同道合的國家圈子正在不斷擴大」。

王毅 俄羅斯 聯合國

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王毅會俄外長 稱願和俄方一道應對外部阻力

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