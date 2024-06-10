王毅會俄外長 稱願和俄方一道應對外部阻力

中國外交部長王毅10日會見俄羅斯外長拉夫羅夫，表示中方願和俄方一道應對外部阻力。路透

中國外交部長王毅 於當地時間10日，在赴俄出席金磚國家外長會期間，與俄羅斯 外交部長拉夫羅夫舉行會見。王毅說，發展中俄關係不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾，中方願和俄方一道，維持戰略定力，挖掘合作潛力，應對外部阻力，推動雙邊關係行穩致遠。

據中國外交部先前宣布，王毅於6月10日至11日，應邀赴俄羅斯下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。

在會見中，王毅提及，俄羅斯總統普亭不久訪華取得圓滿成功，雙方要全力落實兩國最高領導人達成的重要共識，依照元首戰略引領推動各領域合作。

王毅說，發展中俄關係是雙方基於各自根本利益所做的戰略選擇，順應世界大勢和時代潮流，不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾。中方願和俄方一道，維持戰略定力，挖掘合作潛力，應對外部阻力，推動雙邊關係行穩致遠。

王毅也表示，金磚國家是新興市場和發展中國家團結合作的重要平台，中方願全力支持俄方金磚主席國工作，和俄方共同鞏固金磚戰略夥伴關係，促進「全球南方」聯合自強，圍繞堅持多邊主義、促進共同發展發出更加有力的聲音。

據中方發布，拉夫羅夫表示，俄方願和中方在聯合國安理會等多邊平台密切配合，加強外交協調。他並指，在國際地區事務中，志同道合的國家正在不斷增加，期待金磚外長會晤就下階段合作進行深入討論，為喀山峰會（2024年俄羅斯將主辦的金磚國家領導人喀山峰會）做好政治準備。

中國外交部發布訊息還稱，雙方就當前國際和地區情況以及烏克蘭 危機等進一步交換了意見。

另，綜合俄羅斯外交部聲明和俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫對中方在烏克蘭危機問題上採取平衡和一致的立場表示感謝，並指根據這一立場，北京決定不派代表參加將在瑞士舉行的「和平會議』，因該會議沒有考慮到俄羅斯的平等參與，及對所有和平倡議和當前現實的公平性。