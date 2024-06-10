王毅會俄外長 北京：雙方對俄烏戰爭交換意見

中國外長王毅（左）今天與俄羅斯外長拉夫羅夫（右）舉行會談。路透

中國外長王毅 今天與俄羅斯 外長拉夫羅夫舉行會談。根據中國外交部新聞稿，雙方就當前國際和地區形勢，以及「烏克蘭 危機」（俄烏戰爭）等交換意見，但未對此多做說明；同時，王毅指出，發展中俄關係不會受到外部阻撓干擾。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日指責中國配合俄羅斯破壞和平高峰會，對中國態度大轉向。這讓此次金磚國家外長會上，王毅與拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的會面更受關注。

據中國外交部網站消息，雙方就當前國際和地區形勢以及「烏克蘭危機」等進一步交換了意見。不過，這一新聞稿對俄烏戰爭並未再多做說明。

王毅說，發展中俄關係是雙方基於各自根本利益作出的戰略選擇，順應世界大勢和時代潮流，不針對第三方，更不會為外部阻撓所干擾。中方願與俄方一道，保持戰略定力，挖掘合作潛力，應對外部阻力，推動雙邊關係行穩致遠。

王毅指出，中方願全力支持俄方金磚主席國工作，與俄方共同鞏固金磚戰略夥伴關係，促進「全球南方」聯合自強，圍繞堅持多邊主義、促進共同發展發出更加有力的聲音，推動「大金磚合作」取得「開門紅」。

拉夫羅夫表示，俄方願與中方共同努力，密切高層交往，加強各領域合作。俄方願與中方在聯合國安理會等多邊平台密切配合，加強外交協調。

拉夫羅夫聲稱，在國際地區事務中，「志同道合的國家正在不斷增加」，金磚擴員體現了這一積極態勢。