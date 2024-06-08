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3名中國公民被綁架後釋放 北京促菲律賓當局徹查

記者陳湘瑾／即時報導
中國駐菲律大使館7日發布公告，對三名中國公民遭綁架一事表達高度關注。（圖／取自中國駐菲律賓大使館官網）
中國駐菲律大使館7日發布公告，對三名中國公民遭綁架一事表達高度關注。（圖／取自中國駐菲律賓大使館官網）

三名中國公民日前在馬尼拉被綁架，其支付贖金後被釋放，中國駐菲律大使館7日發布公告稱，對此表達高度重視，要求務必徹查案件。

新加坡《聯合早報》報導，中國駐菲律賓大使館7日在官網通報，包括3名中國公民在內的四人，近日在馬尼拉遭遇綁架勒索後被釋放。陸駐菲律大使館在通報中表達高度重視，稱第一時間向菲方提出交涉，要求務必徹查案件，將所有涉案人員捉拿歸案、繩之以法，全力保障在菲中國公民人身財產安全和正當權益。

中國網引述美聯社5日報導，2名警察上周末騎電動摩托車，在道路上攔截一輛轎車，車上乘客包括1名馬來西亞人和3名中國人。隨後警察的持槍同夥將這4名遊客戴上手銬，強迫他們進入一輛麵包車，在遭到綁架後，其中2名中國人設法逃脫，並向當局報警。

菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benjamin Abalos）表示，其餘的遊客遭到綁架者毆打，並在支付250萬披索（約4.3萬美元）贖金後被釋放。根據這些受害者提供的訊息以及監視器拍攝到的畫面，警方得以逮捕4名涉案警察，其中包括1名警長。

菲律賓警方表示，仍在搜捕至少10名其他涉案嫌疑人，這些人不是警察，但與綁架事件有關。警方還稱，已經按照綁架、劫車和搶劫罪名對嫌疑人提起刑事訴訟

大使館 新加坡 刑事訴訟

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