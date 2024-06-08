中國少先隊「紅領巾」新戴法惹議 官方發布示範影片

中國全國少工委7日發布示範影片，教授紅領巾配戴方法。（圖／截自「全國少工委」微信公眾號）

中國群眾性兒童組織「少先隊」成員都必須要配戴「紅領巾」，這也是全世界共產政權的通用方式，不過近期卻有一個爭議，即中國網路流傳一種新式配戴方法，神似披肩且被批評是「日式」，官方隨即發布示範影片，同時強調並未針對紅領巾披上肩之前是否折疊、是否壓在衣領下做硬性要求。

中國「中國少年先鋒隊全國工作委員會」（全國少工委）7日發布「關於紅領巾佩戴方法的說明」，並附上示範影片，強調「關於紅領巾的佩帶方法是有明確規定的」，1950年、2005年與2017年相關規定都一致，「在規定中，對紅領巾披上肩之前是否折疊、是否壓在衣領下等細節未作硬性要求。具體操作中，『各地在這些細節上有所差異』」。

官方的回應，始於近日中國網路流傳的「紅領巾新繫法」，將未折疊的紅領巾披在肩上，神似披肩，部分網友批評是「日式三角巾」，認為這是「毒教材」、「教育界被滲透」，相關爭議頓時受到廣泛關注。

官媒環球時報前總編輯胡錫進在微博 指出，網上有把紅領巾完全按披肩樣式佩戴的照片，連肩膀都裹住了，「對那種誇張的戴法，老胡個人完全無法接受」。他還表示希望教育部 門「糾正一些明顯有違傳統的佩戴方式」，同時也明確表達反對將此事「政治化」。

一位擁有微博百萬粉絲的歷史博主則發文認為，此事情應該沒那麼複雜，「無非是大人的紅領巾肯定是比小朋友的尺寸大些，看起來像是披在肩上，結果一些地方就擅自做主，拍馬屁拍到了馬腿上搞個什麼新繫法」。