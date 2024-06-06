我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想防癌多吃蔬菜 特別是這種

諾曼第登陸80周年 拜登稱美國「不會背棄」烏克蘭

中國救房市推史上最強517新政 專家：未觸碰最根本問題

特派記者陳宥菘／上海即時報導
兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日在上海舉辦「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，就房市新政的效應以及當前房地產形勢進行剖析。(記者陳宥菘／攝影)
兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日在上海舉辦「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，就房市新政的效應以及當前房地產形勢進行剖析。(記者陳宥菘／攝影)

為提振委靡房市，中國上月17日推出一系列房市新政，強調紮實推動保交樓工作，隨後上海在內的許多省市也相應調整房地產政策。兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日向本報表示，中國房市的「根本問題」在於預售制度使消費者失去信心，進而導致整體房市買氣滑落，建議調整預售付款模式，並成立專案小組，強力推進保交樓的運作，方能重建消費者信心。

中國中央政府5月17日宣布一波被譽為「史上最強救房市措施」的新政策，包含允許地方收購過剩住房用作保障房（社會住宅），中國央行同日宣布下調首套房最低首付款（頭期款）等。上海也在27日推出「滬九條」，涉及調整優化住房限購、優化住房信貸政策、公積金貸款等九項內容。與此同時，中國累計至少已有70城響應住房「以舊換新」。

蔡為民6日在上海舉辦「新政頻出下的樓市前景判斷與因應」講座，就房市新政的效應以及當前房地產形勢進行剖析。他在會後接受本報系採訪表示，中央的517新政跟上海的527新政，主要針對需求端提出解決方案。透過政策持續發力，對後續市場的提振作用會有一定的效果。以上海為例，市場在5月27日後的買氣大約提升三成。

他並表示，是否會有更多的消費者因為新政而勇於進場，還要看後續配套方案能否跟進。如果可以，研判上海房地產市場在今年下半年會進入相對「穩定」的狀態。但他認為，這是房市出現階段性止跌「回穩」，但不會「回升」，因為內生循環斷鏈，導致「可持續力」不足。

至於中央允許地方收購過剩住房用作保障房，他認為有四個「不現實」之處，包含高面積、高端房如何能做保障房；房子沒有標準化條件，立地條件佳的房源如何定價；收儲房屋的「萬億資金」如何籌措；面積段各不相同如何分配。他直言，這些若無細緻規則，有淪為「形象工程」之虞。

蔡為民在講座上評論指，這波房市新政「仍未觸碰房市的根本問題」，即買房預售制度的付款模式。他指出，當房子還未交付，買家的錢已經付了，而建商會把收到的購房款拿去買土地，然後「擠一點錢」來蓋房。一但遇到景氣反轉，消費者的保障蕩然無存，消費者於是對新房預售失去信心，進而牽連中古屋市場，房市買氣因此陷入蕭條。他強調，這是後續政策必須盡快調整的部分。

他還強調，只有有效貫徹「保交樓」政策，消費者的信心才會重建。他認為，政府應強而有力的支撐房子進入到可交房狀態，消費者才敢買，不然隨時有爛尾風險。中國政府應該提升層級（現由副總理何立峰領導），並成立專案小組，強力推進保交樓的運作。

蔡為民分析，接下來9月、10月因為「金九銀十」的關係，相信中國還會推出樓市救市措施。他表示，如果中國預售制度的付款模式能夠得到調整，這種情況下，相信中國的房地產仍然是大有可為的。

為提振委靡房市，中國上月17日推出新一波救市新政，兩岸房地產專家、復旦大學地產運...
為提振委靡房市，中國上月17日推出新一波救市新政，兩岸房地產專家、復旦大學地產運作研究所前所長蔡為民6日向本報表示，中國房市的「根本問題」在於預售制度使消費者失去信心，建議調整預售付款模式，並成立專案小組，強力推進保交樓的運作。(記者陳宥菘／攝影)

房地產 貸款 央行

上一則

遼寧九旬翁去世前娶小38歲保母、過戶房產 保母1理由否認騙婚

下一則

中國報告顯示近海放射性核素未異常 仍禁日本水產品

延伸閱讀

比亞迪子公司電芯 傳打入Tesla儲能鏈

比亞迪子公司電芯 傳打入Tesla儲能鏈
上海兩證合一 34萬輛進口車輛享紅利

上海兩證合一 34萬輛進口車輛享紅利
上海打造中國入境旅遊第一站 Shanghai Pass助消費

上海打造中國入境旅遊第一站 Shanghai Pass助消費
賭城民宅黑影 專家稱是外星人

賭城民宅黑影 專家稱是外星人

熱門新聞

王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
美國史丹福一AI團隊發布了名為Llama3-V的多模態大模型，卻被指出抄襲中大模型；示意圖。（路透）

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

2024-06-05 02:30

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
武漢金凰珠寶。(取材自財新網)

武漢金凰珠寶瞞天過海 金包銅騙到250億元 主嫌判無期

2024-06-02 09:30

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」