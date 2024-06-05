我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

中國高學歷內捲 史丹福大學博士下鄉當公務員

中央社台北5日電
圖為湖北武漢為離校未就業高校畢業生舉行專場招聘會，吸引爆滿的求職人潮。（中新社）
圖為湖北武漢為離校未就業高校畢業生舉行專場招聘會，吸引爆滿的求職人潮。（中新社）

中國就業市場內捲，再傳高學歷低就。一名史丹福大學應用物理博士，去年學成返回中國，卻選擇在家鄉安徽報考鄉鎮公務員。這位學霸中的學霸放棄走專業路線考編制，再度引發網路熱議與感嘆。

一張網路截圖近日在中國社交平台引發熱議。在一份安徽省鄉鎮公務員政審考察名單上，驚現一名蘇姓男子的入選者，他畢業於世界排名前5的史丹福大學（Stanford University）。

網路資料顯示，蘇男2012年畢業於安徽省蕭縣的高中，是當年該校的理科第一名。他考上中國科學技術大學物理學院，曾經拿過中科大第35屆郭沫若獎學金。郭沫若獎學金設立於1980年，是中科大大學生的最高榮譽獎學金，競爭激烈。

其後，蘇男2016年前往史丹福大學深造並在2023年獲得應用物理學博士。他的簡歷與照片目前還在史丹福大學官網上。

身為學霸中的學霸，蘇男學成返國後，以他一路走來的優等生的履歷，要進入知名企業或者從事高階學術工作，理應不是難題。然而，他卻返鄉報考條件最差的鄉鎮公務員，原因究竟為何，引發網路熱烈討論，很多人表示不理解、想不通，直呼太可惜。

迄今，蘇男未出面回應。不過，中國大陸近年職場嚴重內捲，高學歷人才低就基層工作的實例持續傳出。

此前，有哈佛大學碩士畢業生入職杭州某街道辦公室；耶魯大學畢業生成為河南鄭州郊區某鄉鎮公務員；北京大學物理博士入職北京朝陽區城管工作；香港中文大學碩士考上廣州市遺體火化工；近日，還有一名東京大學碩士也進入安徽某街道當公務員。媒體分析多指向工作難找。

耶魯大學 河南 就業

上一則

涉恆大假帳案 普華永道遭中國國企集體解約

下一則

港珠寶商周大福深圳廠突停工停產 員工喊：沒地方可養老

延伸閱讀

清華博士「水泥戒指」求婚被嘲寒酸？擁60項專利背景狂

清華博士「水泥戒指」求婚被嘲寒酸？擁60項專利背景狂
皇后學院100屆畢業典禮 表彰民運家

皇后學院100屆畢業典禮 表彰民運家
校園抗議活躍 6成雇主猶豫聘應屆畢業生

校園抗議活躍 6成雇主猶豫聘應屆畢業生
華春瑩升副外長 她的4個側面：學霸、網球迷、發言人、推薦官

華春瑩升副外長 她的4個側面：學霸、網球迷、發言人、推薦官

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
王暖暖在泰國被丈夫推下山崖。圖為事發地。(取材自封面新聞)

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

2024-06-02 07:30
草原上的木板廁所。(取材自都市快報)

新疆阿勒泰旅遊上廁所難 遊客急喊：膀胱快炸了

2024-06-01 02:00

北京強風驟雨 象徵權力的故宮屋瓦被吹落 網民喊「不好了」

2024-06-01 08:30
中國農業銀行、交通銀行日前相繼發公告，加大無卡存取款業務限制。路透

無卡存取款越來越難了 中國多家銀行收緊無卡存取款業務

2024-05-29 14:52
武漢金凰珠寶。(取材自財新網)

武漢金凰珠寶瞞天過海 金包銅騙到250億元 主嫌判無期

2024-06-02 09:30

超人氣

更多 >
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航