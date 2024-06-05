中國高學歷內捲 史丹福大學博士下鄉當公務員

圖為湖北武漢為離校未就業高校畢業生舉行專場招聘會，吸引爆滿的求職人潮。（中新社）

中國就業 市場內捲，再傳高學歷低就。一名史丹福大學應用物理博士，去年學成返回中國，卻選擇在家鄉安徽報考鄉鎮公務員。這位學霸中的學霸放棄走專業路線考編制，再度引發網路熱議與感嘆。

一張網路截圖近日在中國社交平台引發熱議。在一份安徽省鄉鎮公務員政審考察名單上，驚現一名蘇姓男子的入選者，他畢業於世界排名前5的史丹福大學（Stanford University）。

網路資料顯示，蘇男2012年畢業於安徽省蕭縣的高中，是當年該校的理科第一名。他考上中國科學技術大學物理學院，曾經拿過中科大第35屆郭沫若獎學金。郭沫若獎學金設立於1980年，是中科大大學生的最高榮譽獎學金，競爭激烈。

其後，蘇男2016年前往史丹福大學深造並在2023年獲得應用物理學博士。他的簡歷與照片目前還在史丹福大學官網上。

身為學霸中的學霸，蘇男學成返國後，以他一路走來的優等生的履歷，要進入知名企業或者從事高階學術工作，理應不是難題。然而，他卻返鄉報考條件最差的鄉鎮公務員，原因究竟為何，引發網路熱烈討論，很多人表示不理解、想不通，直呼太可惜。

迄今，蘇男未出面回應。不過，中國大陸近年職場嚴重內捲，高學歷人才低就基層工作的實例持續傳出。

此前，有哈佛大學碩士畢業生入職杭州某街道辦公室；耶魯大學 畢業生成為河南 鄭州郊區某鄉鎮公務員；北京大學物理博士入職北京朝陽區城管工作；香港中文大學碩士考上廣州市遺體火化工；近日，還有一名東京大學碩士也進入安徽某街道當公務員。媒體分析多指向工作難找。