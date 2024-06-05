江澤民長子卸任上海科大校長 「已完成兩屆任期」

已故中共前總書記江澤民的長子江綿恆已卸任上海科大校長。 （擷取自中國科學院上海分院官網）

綜合外電和上海科技大學官網消息，已故中共 前總書記江澤民 的長子江綿恆卸下任職10年的上海科技大學校長一職，轉任該校的校務委員會主任。上海科技大學校長已由曾任中國科學院院士的封東來出任。

根據上海科技大學官網5日公布江綿恆寫的《致上海科技大學師生員工的一封信》。江綿恆說，寫這封信的目的是向大家通報，他不再擔任上海科技大學校長一職，因為他已經完成了兩屆校長的任期，並笑稱自己在幾年前就加入了「70後（70歲以上）」群體。

江綿恆在信中說，封東來已獲上海市政府任命，成為上海科技大學下一任校長，並列出封東來的背景，包括美國史丹佛大學2001年博士、中國科學院2021年院士等。

江綿恆表示，雖然把重任交給了新一任校長，但他並沒有完全解脫。他寫道：「我被上級領導任命為新一屆上海科技大學校務委員會主任。我沒有拒絕這份工作的唯一原因：我熱愛上海科技大學！我期待著與尊敬的各位校務委員會委員共同努力，根據學校章程的要求，繼續為上海科技大學的發展貢獻綿薄之力，持之以恆。」

上海科技大學官網的「校領導」欄目顯示，封東來已出任上海科技大學校長。

新加坡 聯合早報報導，江綿恆今年73歲，他在2014年擔任上海科技大學校長。在此之前，他曾任上海冶金所所長、中國科學院副院長、中科院上海分院院長等職。

另據公開資料，江綿恆畢業於上海復旦大學物理系，先後在2004年和2008年擔任神舟五號及神舟七號的副總指揮；2014年2月起擔任上海科技大學首任校長，至今已屆10年。

江綿恆的父親是中共前總書記江澤民，因患白血病合併多臟器功能衰竭，於2022年11月30日在上海逝世，享年96歲。