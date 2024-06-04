曾說「香港玩完」羅奇：一國兩制已變更有中國特色的兩制

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）認為，香港已由「一國兩制」變成「更有中國特色的兩制」。（路透）

先前提出「香港 玩完」論的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）近日接受港媒專訪指出，相信北京在2019年反送中 風波後不會放棄對香港的「控制」，香港已由「一國兩制」變成「更有中國特色的兩制」。

羅奇年初在英媒金融時報撰文表示香港已經「玩完」，他文中提出香港的終結受到三個因素影響，一是香港政治因受到反送中條例與新版國安法影響，削弱香港自治；二是中國經濟問題直接衝撞到對其起槓桿作用的香港股市；三是受到中美關係影響，香港被迫選邊站。

羅奇指出，上述三項因素均非香港能左右。香港與中國在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故他仍維持香港「玩完」的觀點。

羅奇認為，自2019年後，要北京當局不控制香港很難，他建議北京可列出香港一國兩制與中國制度不同的特徵，例如法治、資本自由流通、人員流動等，並透過強調各範疇付諸實行，向外界表明堅持香港與中國不同之處。至於外界最關注的言論自由，羅奇在採訪中笑了一聲稱，這方面或觸及北京「大紅線」。

對於香港經濟，羅奇表示，難以快速有效解決。一方面刺激股市措施收益有限。同時，香港過分傾斜金融業，應積極擴大經濟基礎，特別世界正經歷人工智慧、大數據或替代能源等新一波工業革命浪潮，「香港所能做的或有限，但在這些範疇建立優勢很重要，吸引科研對香港也有利」。

對於香港強勁對手新加坡 ，羅奇稱比較結果對香港不利，「當（新加坡）政府進逼、且香港經濟不如預期，人才便離開及流向更創新、更有活力的地方」。

羅奇在發出香港「玩完」論後，他依舊於今年3月24日至25日赴陸出席中國發展高層論壇，會後他受自由亞洲電台專訪指出，他不獲准就香港問題發表意見，且其他來自香港的與會者並未如實向北京反映香港情況。