對台134項產品動手 國台辦點名原因在「賴清德當局」

大陸國台辦發言人陳斌華在5月最後一天指出，陸方中止134個稅目產品中止適用ECFA協定稅率，原因在於賴清德當局。（記者廖士鋒／攝影）

中國突然於31日宣布對台灣134個稅目產品中止適用ECFA協定稅率，為兩岸經貿往來投下震撼彈，也是賴總統就職演說後，除解放軍軍演外，對台最新作為，規模也遠大於半年前的12個稅目產品。中國國台辦強調，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，但「賴清德 當局」頑固堅持台獨立場，是中國有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅 減讓的根本原因。強調搞台獨就沒有和平，就沒有發展。

中國國台辦發言人陳斌華31日上午指出，國台辦支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓施。對於中國國務院 關稅稅則委員會發布公告，決定自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，他表示，長期以來，台當局單方面對2,500多項中國產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。

他指出，2023年12月21日中國宣布中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，「民進黨當局不僅未採取任何措施取消對中國的貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。鑒此，我們支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施」。

陳斌華強調，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決。但他指出，「賴清德當局頑固堅持『台獨立場』，拒不承認『九二共識』，大肆宣揚『台獨』分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟『脫鉤斷鏈』，嚴重破壞兩岸協商和 ECFA實施的基礎，是中國有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因」。

他最後說，事實再度證明，「搞『台獨』就沒有和平，就沒有發展，只會『禍台』、『害台』，只會讓台灣企業、民眾利益受損」。