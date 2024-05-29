美中熊貓再合作 謝鋒引功夫熊貓台詞：中美應做夥伴而非對手

當地時間2024年5月29日，美國華盛頓國家動物園舉辦新聞發布活動。陸駐美大使謝鋒受邀出席並致詞。 (中國駐美大使館)

據中國駐美大使館網站消息，當地時間2024年5月29日，美國華盛頓國家動物園 舉辦新聞發布活動，宣布與中方開啟新一輪大熊貓保育合作，年內將迎來一對新的大熊貓「寶力」「青寶」。中國駐美大使謝鋒 受邀出席並致詞。謝鋒表示，他記得電影《功夫熊貓》中有這樣一句台詞，「想成為什麼樣的人，全看你自己的選擇。」為兩國人民福祉和世界前途命運計，中美應該選擇做夥伴，而不是當對手。 「熊貓擁抱者」不該被抹黑攻擊。

他說，說到「保護主義」，應該保護的是生物多樣性，是全人類賴以生存的唯一家園，是一個穩定健康可持續的中美關係，是子孫後代的美好未來。期待大家能像關心大熊貓一樣關心中美關係，共同努力開創和平與繁榮的明天。

謝鋒說，去年11月，我們在這裡為「美香」「添添」和「小奇蹟」送行，美國朋友特別是孩子們依依不捨的情景至今歷歷在目。不久後，習近平 主席在舊金山宣布，中方願繼續與美國開展大熊貓保護合作，增進兩國人民友好感情。如今，中美人民友誼新使者「寶力」「青寶」將飛越太平洋，落腳美國華盛頓國家動物園。

謝鋒表示，中國先後與20個國家進行了大貓熊保護合作，美國是最早之一。在雙方科研人員共同努力下，成功繁殖成活17隻大熊貓幼仔，聯合攻克一系列技術難題。 1972年，第一對大熊貓「玲玲」「興興」來到美國，就落腳在美國華盛頓國家動物園。

他說，雙方大熊貓保護合作始於2000年，在大熊貓保護繁殖、疾病防治與診治、公共教育等方面取得積極成果，有力提高了大熊貓保護水平，也增進了中美人民友誼。新一輪合作將聚焦於大貓熊重大疾病防治、加強大貓熊棲息地和野外族群保護等。我聽說動物園的工作人員正在精心改造大熊貓的家，進一步增加大熊貓運動、覓食、玩耍和休息的活動空間，讓「寶力」和「青寶」在這裡度過健康愉快的時光！

謝鋒表示，中國是生態文明的實踐者。近20年前，習近平主席主政浙江時提出的「綠水青山就是金山銀山」概念已經深入人心。作為全球生物多樣性大國和最早簽署、批准《生物多樣性公約》的締約方之一，中國將生物多樣性保育上升為國家戰略，努力建立人與自然和諧共生的美麗家園。為保護大熊貓，我們設立了大熊貓國家公園，總面積達2.2萬餘平方千米，「大熊貓王國」也成為眾多稀有瀕危野生動植物生活繁衍的樂土。

他說，今天，中國野生大熊貓已增加到近1900隻，受威脅程度等級從「瀕危」降為「易危」，這得益於一代代中國大熊貓保護工作者常年居於深山、艱苦努力，也與大熊貓國際保育合作密不可分。

謝鋒表示，大熊貓是中國的國寶，是美國華盛頓國家動物園的明星，也是深受各國人民喜愛的團寵。能24小時觀看大熊貓「吃播」「睡播」的熊貓頻道，在全球圈粉5500萬；以大熊貓為原型的北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」，廣受歡迎、「一墩難求」；疫情期間出生的「小奇蹟」，在艱難歲月裡給人們帶來鼓舞和喜悅。在中美建交45週年之際，雙方開啟新一輪大熊貓保護合作，未來美國民眾將有更多機會見到人見人愛的大熊貓。除「寶力」「青寶」外，「雲川」「鑫寶」已被選定赴美國聖迭戈動物園。