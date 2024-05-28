賴上任後首度發聲 宋濤：台獨自白書損害台海和平穩定

中國國台辦主任宋濤（右）28日傍晚在廣州會見國民黨前主席洪秀柱，這也是賴總統上任後宋濤首度公開談話。（記者廖士鋒／攝影）

台總統賴清德 5月20日上任後，中國國台辦主任宋濤首度公開發聲，批評賴上任伊始就發表「台獨自白書」，損害了台海和平穩定，對此中國進行了堅決的反制和懲戒。

宋濤28日下午在廣州萬豪酒店會議廳會見國民黨 前主席洪秀柱、新黨主席吳成典一行，他在開場白時表示，「當前台海的局勢複雜嚴峻，台灣地區領導人上任伊始就發表了一番徹頭徹尾的台獨自白書，三番挑釁一個中國原則，損害了台海的和平穩定」，他並稱，對此中國進行了「堅決的反制和懲戒，顯示我們在維護國家統一、反對台獨的堅定立場和強有力的能力」。

隨後，洪秀柱指出自己很憂心，（賴清德）520上台之後的那番話，「坐實台獨執政的開始」，強調「我們也不相信他的這一番說話沒有得到美國人的這種默許」，她表示這是我們合理的懷疑，甚至於幾乎可以確定，最起碼美國是不反對，「那也就坐實了所謂的外國勢力的介入」。

她指出，面對現在兩岸形勢的變化，「我們真的希望如何安大家的心」，如何在這種困難重重的情況之下，為了兩岸、為了國家的復興，怎麼樣贏得民心、尤其是台灣的民心，這是最重視的一件事情，洪秀柱強調兩岸的交流要繼續。之後，媒體記者被要求離開會面現場。

據了解，洪秀柱等人是到廣州參加第四屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」，這一活動2021年7月創辦，歷年皆由中國國台辦海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦，今年首度選在廣州舉行，舉辦時間也首度提早到5月。