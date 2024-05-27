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WHA大會拒絕涉台提案 中國國台辦：未經兩岸協商此路不通

特派記者廖士鋒／廣州即時報導
中國國台辦發言人陳斌華27日晚間，以答記者問方式指出台灣參與WHA被拒絕，再次證明民進黨當局企圖在不承認體現一個中國原則的「九二共識」、不通過兩岸協商的情況下借助外部勢力支持參與世衛大會，「此路不通」。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人陳斌華27日晚間，以答記者問方式指出台灣參與WHA被拒絕，再次證明民進黨當局企圖在不承認體現一個中國原則的「九二共識」、不通過兩岸協商的情況下借助外部勢力支持參與世衛大會，「此路不通」。（記者廖士鋒／攝影）

第77屆世界衛生大會（WHA）27日開幕，再次作出不將台灣參與提案納入大會議程決定，中國國台辦表示國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動，這再次證明民進黨當局企圖在不承認體現一個中國原則的「九二共識」、不通過兩岸協商的情況下，借助外部勢力支持參與世衛大會，「此路不通」。

中國國台辦發言人陳斌華27日晚間就WHA大會涉台議題指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，第77屆世界衛生大會作出不將涉台提案列入大會議程的決定，再次表明國際社會堅持一個中國原則的格局不可撼動，也再次證明民進黨當局企圖在不承認體現一個中國原則的「九二共識」、不通過兩岸協商的情況下，借助外部勢力支持參與世衛大會，「此路不通、必然碰壁」。

他強調，「台灣同胞是我們的親人，我們始終把廣大台胞的健康福祉放在心上，將持續以安排中國台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動、及時通過有關管道向台灣地區通報世衛組織所通報的突發公共衛生事件等方式，切實保障台灣同胞的健康權利」。

另據中國外交部網站，中國外交部發言人27日晚間指出，第77屆世界衛生大會總務委員會和全會分別做出決定，明確拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程。這是世衛大會連續第8年拒絕所謂涉台提案。

該發言人強調，「中方在世衛大會涉台問題上的立場得到國際社會的廣泛理解和支持，百餘國通過專門致函世衛組織總幹事等方式明確支持中方立場。這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」。該發言人指出，「台灣地區」參與世衛組織技術領域溝通合作管道是充分和暢通的，根本不存在所謂國際防疫體系缺口。

該發言人提到，再次正告民進黨當局，國際社會堅持一個中國原則的基本格局不可撼動，中國統一的大勢不可逆轉。「『台獨』與台灣同胞利益背道而馳，『倚外謀獨』絕無出路」。其再度敦促「個別國家」，停止歪曲挑戰聯大第2758號決議，停止虛化掏空一個中國原則，停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，「搞『以台制華』註定以失敗告終」。

世衛 民進黨 WHA

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