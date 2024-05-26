中總理李強飛抵首爾 將出席中日韓領導人峰會

中國國務院總理李強已於26日中午乘包機抵達首爾，韓政府高級官員和中國駐韓國大使邢海明等到機場迎接。(美聯社)

據韓聯社報導，中國國務院總理李強 於26日中午飛抵南韓 京畿道城南市的首爾機場，並將出席27日於首爾舉行的第九屆中日韓領導人峰會。新華社則指出，南韓政府高級官員和中國駐南韓大使邢海明等人皆到機場迎接。

韓聯社稱，南韓總統辦公室曾透露，李強26日將先與南韓總統尹錫悅和日本 首相岸田文雄分別舉行雙邊會談。27日，中日韓領導人會議、中日韓工商峰會將舉行。韓方還稱，時隔四年多舉行的這次峰會預期以重建穩定對話為重心，避免觸及包括朝鮮核問題在內的敏感議題。

此前，尹錫悅和李強曾於去年9月藉出席在印尼雅加達舉行的東協峰會之機另行舉行雙邊會談。本次將是中日韓領導人會議時隔四年五個月後再次重啟。據悉，上一次三國會議於2019年12月底在四川成都舉行。

另，據日本廣播協會電視台（NHK）報導，岸田文雄也計劃與李強單獨舉行雙邊會晤。韓國方面表示，高峰會議程將涵蓋經貿、永續發展、衛生議題、科技和安全保障及人文交流等合作領域。同時，與會者也將考慮地區和國際議題，料將據會議成果簽署特定領域合作的聯合聲明。

中國外交部發言人汪文斌23日表示，在當前國際和區域情勢複雜演變的背景下，中方期待這次會議為三國合作注入新的動能，更好實現三國互利共贏。中方願同日方、韓方一道，落實中日韓合作未來十年展望等重要共識，深化經貿、科技、人文等領域合作，推動東亞區域經濟整合，促進區域及世界的和平穩定與繁榮。

此外，香港中通社近日引述吉林大學東北亞研究中心副主任于瀟指，此次會議磋商重點，除包括一些高科技敏感領域，如晶片、數位化、人工智能等領域存在的制度性障礙之外，預計三方也將探討國家政策、外交安全等涉及戰略層面政策的態度，可能也包括台海、南海問題。

日本共同社此前曾指出，此次峰會還將討論朝鮮開發核武器與飛彈等問題。韓聯社則引述韓國政府多名消息人士稱，韓方正在就韓國人被朝鮮綁架問題寫入峰會文件一事做討論。