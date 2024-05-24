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賴清德就職 日媒：習近平寄望國民黨削弱執政黨

中央社台北24日電
中國國家主席習近平。美聯社
中國國家主席習近平。美聯社

台灣總統賴清德就職後，中國展開圍台軍演。日經亞洲昨天刊文分析，中國總書記習近平在權衡處理台灣議題上，寄望國民黨在2026年地方選舉勝出，向2028年總統選舉邁進一步；他也可以封鎖台灣，但全球經濟將遭受嚴重打擊。

日經亞洲（Nikkei Asia）此篇文析文章由中澤克二（Katsuji Nakazawa）撰寫。他是東京的日經新聞社論撰稿人，曾在中國擔任7年特派記者，後來擔任中國分社社長，是2014年范恩－上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda prize）得主。

文章指出，對習近平來說，統一台灣是實現「中華民族偉大復興」的「中國夢」的關鍵，但現在習近平在此事面臨危機。台灣實行民主選舉以來，民進黨首度連續3次贏得總統選舉，而這3次選舉都在習近平成為中國最高領導人之後發生。

雖然習近平曾表示，在統一台灣上「不承諾放棄使用武力」，但中國經濟正處於歷史性衰退，如果現在採取強硬軍事行動，中國經濟將進一步下滑。

文章引述熟悉兩岸關係人士表示，習近平現在寄望在2026年或之後台灣政治出現轉變。2026年台灣將舉行九合一地方選舉，也是2028年總統大選的重要前奏。

北京將希望放在在野黨的國民黨身上。國民黨在2018年和2022年的九合一選舉擊敗民進黨，鑑於台灣目前的政治軌跡，北京可能預期國民黨將在2026年再次擊敗民進黨。

文章指出，賴清德對民進黨保持穩固的控制，但他的支持率低於前任總統蔡英文。目前國民黨在台灣立法院占最多席位，最近立法院審議「國會改革法」，國民黨與民進黨立委之間發生衝突。

鑑於政治現實，未來賴清德要讓法案通過會有困難，但這對於他提高支持率及帶領民進黨在2026年地方選舉中獲勝是必要的。

文章說，如果國民黨在2026年的地方選舉獲勝，將向2028年台灣總統選舉邁進一大步。而這對習近平也是好消息，因為外界預期習近平會在2027年爭取連任第4個中國最高領導人任期。

不過文章也說，習近平未必需要等待台灣政局改變，因為他還有一個軍事選項，就是封鎖台灣。

一位與兩岸關係有關的消息人士表示，台灣應對這種可能性保持警惕，因為北京已就封鎖台灣在2022年進行過一次演練。

聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台，解放軍發動環台圍台軍演，發射彈道飛彈穿越台灣上空，但有飛彈落在日本專屬經濟海域。

如果中國對台灣實施封鎖，在一段時間內的能源、貨物和人員無法進出台灣，台灣與世界的經濟和供應鏈會停止，全球經濟將遭受嚴重打擊。

文章提出一個關鍵問題：北京視賴清德為「危險的分離主義者」，如果賴清德能夠有技巧地管理他的少數政府，並使民進黨在2026年贏得地方選舉，「北京會提高對賴清德的警戒級別並採取更正式措施封鎖台灣嗎？還是會快速封鎖台灣來拉倒賴清德？」

中澤克二在文末寫道，中國與台灣之間的緊張關係非但沒有減輕拜登政府的擔憂，而且不會很快緩解。

習近平 賴清德 國民黨

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