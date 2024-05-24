我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新航亂流後推座艙新措：安全帶燈號亮起時暫停供餐

不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

袁紅冰曝習從內部瓦解台灣報告 消息來源是紅二代

中央社台北24日電
中國流亡作家袁紅冰。本報資料照片
中國流亡作家袁紅冰。本報資料照片

中國流亡作家袁紅冰2月披露中國欲藉國民黨在立院勢力達統戰目的，引發政治風波。袁紅冰今日接受中央社採訪表示，該消息由習近平沒膽量撼動的紅二代提供，中共想將國民黨打造為共軍的先頭部隊，藉此裡應外合完成統一目標。

中國流亡作家袁紅冰於2月初接受獨立媒體「看中國」記者訪問，表示中國國台辦於1月27日向習近平和全國政協主席王滬寧提交文件「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」，稱習近平欲藉國民黨於立法院勢力達統戰目的。

袁紅冰今日接受中央社採訪表示，「消息來源是目前習近平沒有膽量撼動的紅二代。」

袁紅冰分析中共除了透過外部軍事行動威嚇台灣，還藉三種方式試圖混亂台灣內部，包括用輿論恐嚇台灣，透過名嘴渲染台灣內部恐怖情緒；設立中共在台代理人，削弱賴清德行政團隊效率；藉國民黨在立院的權力擴大立法權以取代行政權。

他表示，中共想將國民黨打造為共軍的先頭部隊，讓習近平可以完全佔領台灣，此次的軍事演習就是為中共在台代理人撐腰打氣。

國民黨質疑袁紅冰過去出書提到中共收買新潮流人士。袁紅冰對此回應，民進黨雖有部分人士疑似遭中共收買，但民進黨及內部新潮流體系整體是拒絕中共的收買。反之，國民黨黨內大多重要人士都親中。

對於新黨台北市議員侯漢廷質疑該篇文章撰寫時立法院院長、國民黨總召未定；中國不會於文件標題稱「台灣立法院」等問題。

袁紅冰表示，該位議員知其一不知其二，中共對台語言體系內外有別，政治、軍事對台文件大外宣及內部用詞存在差異；而關於立法院長及國民黨總召未定，中共即能以文件快速回應，反映出中共情報體系對國民黨內部政治運作瞭如指掌。

袁紅冰提到，中共對台政策已逐漸轉向威逼利誘到文攻武嚇，從鄧小平時期就藉此以口號呼籲等方式「騙下台灣」，江澤民想以大量資金「買下台灣」，習近平則轉變形式想恐嚇台灣，藉此瓦解台灣人的意志。

對於部分民眾在立法院前的抗議行動，袁紅冰表示人民是國家的靈魂，此次的和平抗議為台灣自我防衛的社會力量，而此股社會力量將有望抵禦中共對台威嚇的意志。

中國流亡作家袁紅冰曾任教北京大學法律系，並擔任法律系訴訟法教研室主任，「六四」期間組建「北大教師後援團」支援學生，1994年被中共當局以「企圖顛覆社會主義制度」進行審訊，後被流放貴州，2004年8月獲澳洲政治庇護，前往澳洲。

中共 國民黨 習近平

上一則

湖北孝昌砍人傳8死1傷 嫌犯疑患精神病、網上討論被刪

下一則

瞄準南海島礁探勘 中國首艘「島礁地質調查船」今列裝

延伸閱讀

陪你聊「習思想」 中開發新聊天機器人 英媒虧「Chat習PT」

陪你聊「習思想」 中開發新聊天機器人 英媒虧「Chat習PT」
對台軍演之際 視察戰略要地 習近平對談企業：全面深改 4大堅持

對台軍演之際 視察戰略要地 習近平對談企業：全面深改 4大堅持
中官方開發聊天機器人貫徹「習思想」 英媒：Chat習PT

中官方開發聊天機器人貫徹「習思想」 英媒：Chat習PT
中美旅遊高層對話 習：歡迎美遊客 盼舊金山願景轉實景

中美旅遊高層對話 習：歡迎美遊客 盼舊金山願景轉實景

熱門新聞

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人
硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名

硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名