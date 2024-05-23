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中國房企4年來最大筆 萬科：獲招行主導890億元銀團貸款

記者謝守真／即時報導
萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得人民幣200億元銀團貸款。（路透）
萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得人民幣200億元銀團貸款。（路透）

中國四大房企之一的萬科此前陷入債務危機，不過，23日，中國媒體指出，萬科已與招商銀行等頭部金融機構簽訂協議，獲得人民幣200億元（約27.6億美元）銀團貸款，抵押物為萬科旗下萬緯物流股權，截至目前已到帳人民幣100億元。同時，萬科本次獲得聯合貸款，也是中國房地產業自2020年以來單筆金額最大的貸款。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞、北京商報報導，萬科表示，此次200億元銀團貸款有助於公司進一步提升流動性，體現招商銀行等金融機構對公司的大力支持。公司一直與金融機構保持良好的合作和信任關係，各類融資合作均在積極推進中。下一步，公司將繼續堅定行動，有信心、有能力在妥善處理到期債務的同時，積極主動、全面系統完成融資模式轉型。

對此，業內人士認為，萬科作為中國房地產的標竿企業，透過抵押獲得銀團高額貸款，具有示範和帶動效應，有助於提升商業銀行對房地產企業融資支持的意願和信心，後續或還有銀團貸款方式支持房地產企業融資。

據了解，萬科獲得200億元銀團貸款當中，截至目前已有100億元到帳。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，100億元銀團貸款快速到位，反映了金融機構對萬科的認可。萬科目前存在階段流動性壓力，但並不代表企業基本面出現重大惡化。獲得資金支持是企業經營發展的重要保障。

還有業內人士表示，在中國房地產當前情況，能夠獲得如此力度的支持，首先是因為市場看到了萬科堅決不「躺平」的決心，銷售始終保持第一梯隊、資產交易高效推進、REITs及CMBS等新融資工具不斷突破等，各個構面都能看出萬科全力的行動，這給了金融機構支持萬科的底氣。

另，中國國家企業信用資訊系統顯示，萬科旗下萬科物流發展有限公司新增一起股權出質登記信息，控股股東萬科企業股份有限公司將万科物流269.76億股權質押給招商銀行股份有限公司深圳分行，股權出質設立登記日期是5月20日。

而股東出資資料顯示，萬科企業股份有限公司對萬科物流的認繳額就是269.76億元，持有股權比例約81.62%。這也表示萬科企業股份有限公司質押持有萬科物流的全部股權。萬科物流的法定代表人為張旭，目前，萬科旗下萬緯物流目前已服務全球超1,600家企業，冷鏈倉儲規模維持中國全國第一。

此外，彭博引述知情人士稱，萬科正尋求出售旗下地產物流公司普洛斯（GLP）全數股權，以籌集資金應對流動性壓力。消息還指，萬科已就轉讓所持的普洛斯21.4%股權，與包括廣東省國資背景的粵海控股、另一家天津國企在內的潛在買家接觸，但尚未達成協議。

貸款 房地產 融資

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