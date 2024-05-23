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中國軍演 FT：和2022同屬圍台、增納外離島目標

中央社紐約23日綜合外電報導
中國解放軍宣布23日7時45分起，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演。圖／截自央視新聞正直播
中國解放軍宣布23日7時45分起，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演。圖／截自央視新聞正直播

中國軍方今天宣布對台展開「聯合利劍-2024A」軍演。金融時報訪問專家稱這次和2022年美眾院議長裴洛西訪台後的軍演一樣都是圍台。也有專家指出，這次主要差異在針對靠近中國的台灣外離島。

根據英國金融時報（FT）報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「這是北京可能採取眾多措施中的第一個，中共接下來還會有其他的軍事、經濟和外交措施」。

葛來儀指出：「問題是（中共）是否會採取我們在過去演習未曾看過的行動？」她說，中國的船隻可能進入距離台灣海岸僅24海里的外側鄰接區。北京可能還會對台灣周邊的船隻進行檢查。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）表示，北京試圖對台較為老舊和數量較少的軍事硬體資產造成壓力。

舉例來說，「台灣的F-16機齡超過20年，這些機體每飛行1小時，機身和設備就越接近需要翻修，一旦翻修則會停飛1至4個月。同時也會對整個軍隊造成壓力，讓他們處於緊張狀態。」

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）副主席費根葆（Evan A. Feigenbaum）則稱中國最新軍演是「一種恐嚇戰術，一種模式的一部分，並非戰爭迫在眉睫的跡象」。

費根葆在社群平台X發文寫道：「北京有個強大的脅迫工具包，可以混合搭配運用，反覆操作，以表明其有一系列可用於脅迫或造成痛苦的選項。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）指出，這些演習屬於一種模式的一部分。

唐安竹告訴CNN：「這不令人意外，也不是對賴總統演說的戰術回應，這些演習是解放軍為打贏台海戰爭所進行長期戰略準備的一部分。」

英國廣播公司（BBC）將中國軍方今天公布的軍演範圍和2022年美國眾院議長裴洛西訪台後的繞台軍演相比，指出兩次都是圍台軍演。

BBC指出，其中一個BBC稍早曾報導的主要差異，是靠近中國的台灣外離島也被納入成為目標。

根據華爾街日報報導，台灣資深安全官員說，中共這次演習在預料之中。這位官員指出，這是中共結合過去所謂戰鬥巡邏演習，目的是給新總統製造一個威脅性場景。

賴清德總統在5月20日就職典禮上發表似為精心安排的演說，在反對北京聲索領土的同時，也對與中國保持接觸抱持開放態度。

儘管如此，北京近日仍試圖將賴清德塑造成一心破壞兩岸關係穩定的激進派。中國官媒新華社在本周的英文社論抨擊賴清德發表台獨「宣言」，迎合西方反中國勢力。

華爾街日報報導，追蹤中國解放軍動態的PLATracker共同創辦人路易斯（Ben Lewis）表示，中共軍方藉「展示武力來挽回顏面」。他指出，賴清德的就職演說措辭「雖堅定，但不極端，不過，北京對此並不滿意」。

路易斯說，他預期中國一直到本周末會有大量的海上和空中活動。

路易斯指出，中共這次軍演恐怕是2023年11月初以來最大的演習，當時解放軍山東艦等多艘海軍艦艇在太平洋海域軍演。其中一個關鍵差別是這次的演習聚焦在靠近中國的外離島。

根據紐約時報報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）主任林洋（Bonny Lin）表示，「和解放軍演習同步開展的執法活動，讓中國可以訓練解放軍與海警在台灣週邊地區進行協同行動」。

「對一連串對台行動來說，這可能是寶貴的經驗，」

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）表示，他也在研究共軍會多靠近台灣，以及「他們是否意圖干擾交通、通訊和日常生活」，或者試圖切斷台灣和部分外離島的聯繫。

莊嘉穎指出，北京早在賴清德發表就職演說前，還在選舉造勢期間，就試圖將賴清德描繪成支持台獨的麻煩製造者，可能會讓台灣陷入戰爭。

莊嘉穎表示：「無論賴清德在（就職）演說中說什麼或沒說什麼，北京似乎下定決心對台施以壓力。」莊嘉穎指出，除非賴清德接受或承認中國的兩岸框架，以及統一主張。

紐時報導，大多數的台灣人反對被中華人民共和國統一，傾向維持現狀。

莊嘉穎表示，北京當局可能「希望國內的反對和外部的壓力讓賴清德受挫，讓他更願意承受風險，進而犯下錯誤」。

「北京可能利用這些錯誤，將賴清德塑造為動盪的根源，將他孤立於台灣大眾，也將台灣孤立於世界其他地區。」

賴清德 中共 解放軍

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