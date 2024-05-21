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何立峰：嚴防中國房地產地方債中小金融機構風險交織

中央社台北21日電
中國國務院副總理何立峰。(中新社)
中國國務院副總理何立峰。(中新社)

中國國務院總理李強及副總理何立峰今天分別針對「做好地方金融工作」作出書面批示及現場講話。何立峰強調，當前要統籌做好房地產風險、地方政府債務風險、地方中小金融機構風險等相互交織風險的嚴防嚴控。

新華社報導，中共今天在北京召開「全國地方黨委金融辦主任會議」。李強以中共中央金融委員會主任身分作出批示，指金融事關經濟社會發展大局。要深入學習貫徹中央金融工作會議精神，堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅定不移走「中國特色金融發展之路」。

李強在批示中說，要堅持「金融服務實體經濟」的根本宗旨，做好金融「五篇大文章」，統籌金融開放和安全，加快建設「中國特色現代金融體系」。要如期完成地方金融管理體制改革任務，加快形成中央與地方工作合力，強化地方金融機構日常監管，牢牢守住「不發生系統性金融風險」的底線，以金融高品質發展助力「強國建設、民族復興偉業」。

何立峰則以中央金融委員會辦公室主任身分出席會議。他說，各地要堅持目標導向和問題導向，錨定建設「金融強國」長期目標和牢牢守住「不發生系統性風險」底線的近中期目標，直面金融領域存在的風險隱患，按照「防風險、強監管、促發」展的工作主線，講求策略方法，堅持實事求是、因地制宜，紮實做好金融領域重點工作。

何立峰強調，當前各地要統籌做好房地產風險、地方政府債務風險、地方中小金融機構風險等相互交織風險的嚴防嚴控，嚴厲打擊非法金融活動。要全面加強地方金融組織監管，協同強化中小金融機構監管。

他表示，要找準「金融支持實體經濟」的切入點、著力點，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持，著力促進經濟社會高質量發展，並在這一過程中實現金融自身高品質發展。

何立峰說，各地要確實加強地方黨委金融辦自身建設，全面完成機構改革任務，把加強黨對金融工作的領導落到實處，積極打造模範機關，大力弘揚「中國特色金融文化」，狠抓工作落實，高效履行職責。

李強 房地產 中共

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