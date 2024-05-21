回應賴清德 央視新聞聯播200秒重申要恪守一中

中國央視新聞聯播21日晚間報導北京友邦對於賴清德就職演說後的回應。（圖／截自央視新聞）

賴清德 總統就職演說持續引起北京方面的強硬回應，北京重要媒體窗口央視新聞聯播於21日晚間以將近3分半鐘的篇幅指出，多個國際組織與外國政要重申堅持一中原則 、反對台獨的內容。

央視新聞聯播並未在20日晚間的節目中回應賴清德總統的就職演說，不過21日則提到諸多內容，採取的形式是放在國際新聞的第一則，標題是「多個國際組織及多國政府和政黨，重申恪守一個中國原則，堅決反對台獨」，央視主播以200秒、將近3分半鐘的篇幅，念出國際組織與各國政要重申堅持一中原則、反對台獨的相關內容。

新聞聯播指出，「眾多國際組織多國政府和政黨團體，近日以答記者問發表聲明等形式持續發聲，重申恪守一個中國原則，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅決反對任何形式的台獨以及外部勢力干涉中國內政的行徑」。

報導中包含巴基斯坦總統札爾達里、保加利亞總統拉德夫、吉里巴斯總統兼外交部長馬茂、斯里蘭卡議長阿貝瓦德納、波札那國民議會議長斯凱萊馬尼、南非非國大全國執委萊胡特、衣索比亞外交部發言人內比尤特德拉、瑞士共產黨總書記馬西米利亞諾、阿依、瑞士前駐北京武官歷史學家，國際安全政策專家赫比德、巴西里約州議會副議長蒂亞茹、哥倫比亞眾議院外事委員會主席博卡內格拉等人，針對上述各國政要說法一一點名與闡述。

同時新聞聯播還指出，「在日內瓦的聯合國機構和國際組織紛紛重申將堅持聯合國大會第2758號決議，堅定支持一個中國原則」。國際組織南方中心強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，南方中心反對任何形式的台獨，全力支持中國和平統一」。

央視新聞聯播的報導，與新華社稍早刊出的「多個國際組織及多國政府和政黨重申恪守一個中國原則 堅決反對『台獨』」類似，不過在國家的選擇上略有差異。

目前在中國官方部分，包含中共政治局委員兼外長王毅 、中國國台辦發言人陳斌華與中國外交部發言人汪文斌，都已經具體作出回應與嚴詞批評，尤其王毅點名賴清德「背叛民族和祖先的醜行令人不齒」，是罕見中國高官直接點名批評台灣領導人，可見北京官方對賴清德就職演說的態度。

在媒體領域，中國官媒的評論文章也已漸次出現，包含環球時報「社評」、總台「台海時評」、人民日報「鍾一平」、「新華社記者」等，解放軍報與人民日報21日也都用全版呈現一中原則，整體批評力道相當強烈，環時社評強調這是毫不遮掩的「兩國論」，只會加劇兩岸對立和台海動盪；「新華社記者」的評論則說，賴清德和民進黨當局在「台獨」錯誤路線上膽敢鋌而走險，必遭沉重打擊，難逃覆滅的歷史鐵律；「鍾一平」則批判他「只會在賣國禍台的恥辱柱上再次記上一筆」。