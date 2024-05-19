法媒：中國特務猖狂 2個月來2度企圖綁架異議者

圖為中國五星旗。(路透)

法國世界報18日報導，法國國家安全總局和巴黎警察局調查發現，今年3月下旬及5月上旬，中國特務人員先後試圖在法國強行遣返 異議人士及綁架維吾爾 族政治難民，表現得特別任意和猖狂。

世界報報導並提到，與俄羅斯特務人員在案發後試圖掩蓋的作法不同的是，在上述兩起事件發生時，中國特務部門的官員都在現場，並未試圖秘密作案，也沒有在法國警方干預後逃離法國。

根據報導，巴黎第18區警方5月8日接獲報案，指2020年10月抵達法國生活、曾被關押在新疆再教育營的哈薩克籍維吾爾族女性古力巴哈（Gulbahar Jalilova），面臨綁架威脅。警方抵達時，當場發現多達約10名黑衣男子，並識別出這些中國特務行動小組的車輛。

報導指出，警方搜索其中6人，並在一名似乎擔任重要職務官員者的身上發現了公務護照，顯示此人與中國駐法國大使館 有關。

法國國立東方語言與文明學院講師、歐洲維吾爾學院主席瑞函（Dilnur Reyhan）表示，古力巴哈在這一事件中受到嚴重創傷，這與她在土耳其伊斯坦堡遭遇的另一起綁架事件如出一轍，當時她被3名黑衣男子開車追趕。

報導提到，古力巴哈離開再教育營時曾被特務人員警告說，「如果敢講出這裡的事，無論妳在哪裡，我們都有很長的手，總能把你抓回來」。

根據報導，3月22日，來自廣東、現年26歲的中國異議人士凌華湛被中國特務人員綁架後試圖強制遣返，但他在巴黎戴高樂機場堅拒登機，在法國警方介入下，遣返才告流產，凌華湛重獲自由。這一案件曾在中國國家主席習近平日前訪問法國前夕，分別被法國電視2台（France 2）及雜誌披露，且法國國家安全總局對此案有全面的記錄。

報導指出，凌華湛在巴黎聖拉薩（Saint-Lazare）火車站附近過著不穩定的生活，他的護照被附近一家中國人經營的公司沒收。而法國情報機構認定，這家公司所在地充當了中國政府在巴黎的「幽靈警察局」，巴黎和法國其他地區也有幾個這樣的「警察局」，中國當局便透過這些「警察局」追捕海外異議人士。

報導提到，參與綁架凌華湛者共有7人，而前述巴黎聖拉薩地區的中國「幽靈警察局」負責人，也持有中國公務護照，因此也與中國駐法大使館有關。

報導直指，法國官方和巴黎警察局雖不願公開評論上述案件，私下卻毫不掩飾他們對中國特務在法國肆意妄為的憤怒。而法國外交部不具名官員表示，法方已向中國駐法代表傳達了訊息。但中國駐法大使館否認參與恐嚇古力巴哈，並聲稱法國媒體「捏造故事」。