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危機解除？碧桂園：寬限期內完成2中期票據利息償付

記者謝守真／即時報導
碧桂園地產12日表示，已在寬限期內完成兩檔中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」均在寬限期內完成利息償付。（路透）
碧桂園地產12日表示，已在寬限期內完成兩檔中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」均在寬限期內完成利息償付。（路透）

中國房企近來頻傳爆雷事件，其中碧桂園的一舉一動更將續牽動市場神經。11日下午，碧桂園地產在中國銀行間市場交易商協會發布公告，宣布餘額共人民幣17億元的中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」均在寬限期內完成利息償付。此前，9日碧桂園才發出公告指出，無法按時支付兩期擔保債利息。

新京報指出，碧桂園地產最新公告顯示，截至公告日，發行人碧桂園地產已按時於寬限期內足額償付碧桂園地產2023年度第一期、第二期中期票據全部應付利息（包括寬限期內產生的利息）。下一計息期起算日自2024年5月9日起開始計算，終止日不變。

碧桂園稱，經公司和各方努力，積極籌措資金，盤活抵押資產，公司已於5月11日將上述兩期中期票據應付利息人民幣3,040萬元、3,555萬元，以及寬限期內產生利息6,829.59元、8,278.77元足額畫付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款帳戶，由其依付息登記日的持有人持有比例完成上述利息資金的分配處理，並付至債券持有人指定的銀行帳戶。

公告還提到，「23碧桂園MTN001」的發行金額為8億元，起息日為2023年5月9日，發行期限2年，本計息期債項利率3.80%。「23碧桂園MTN002」的發行金額為9億元，起息日為2023年5月9日，發行期限2年，本計息期債項利率3.95%。

另，券商中國指出，此前，5月9日，碧桂園地產曾發出公告稱，由於行業持續波動，公司面臨的經營環境日趨複雜嚴峻，截至當前公司正在全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等原因，公司無法按時在5月9日支付「23碧桂園MTN002」及「23碧桂園MTN001」的利息。

據悉，去年同期，碧桂園地產成功發行兩期中期票據，由中債增提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。「23碧桂園MTN001」票據額度為8億元、「23碧桂園MTN002」票據額度為9億元，發行期限均為2年，最終票面利率分別為3.8%、3.95%。

此外，中國財經網站《金融界》指出，4月底，碧桂園地產宣布，由於產業波動和經營環境的複雜性，料無法按時公告2023年年度報告。同時，港股上市的碧桂園控股有限公司也面臨類似的困境，顯示可能無法遵守上市規則的相關規定於2024年3月31日前發表2023年年度業績。基於此，碧桂園自4月2日起至今一直處於暫停交易狀態。

碧桂園 利率 債券

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