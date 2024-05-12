我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

山寨周杰倫代言山寨康師傅冰紅茶 中國「傍名牌」極致

中國人民幣存款4月大減4兆元 存款去哪兒了？

韓外長明訪中 環時：中日韓峰會將是韓外交糾偏試金石

記者謝守真／即時報導
南韓外長趙兌烈。(路透)
南韓外長趙兌烈。(路透)

時值南韓外交部長趙兌烈將於5月13日啟程至中國訪問之際，中國官媒《環球時報》指，「中日韓峰會將是南韓外交『糾偏』試金石」，若南韓想要藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多的誠意和實際行動，為雙邊對話創造更有利的政治環境和社會氛圍，才能確保這次高峰會達到預期的目的。

環球時報11日發出社評表示，南韓尹錫悅政府上台以來，打著「價值觀外交」旗號，在對外政策拉緊韓美同盟、改善韓日關係，倚靠美日展現對北韓的強硬姿態。而在對中關係上，本屆政府「短視化」，僅向地區「小圈子」靠攏，「追隨美日介入台灣和南海問題」。

文章認為，自從去年擔任中日韓合作輪值主席國以來，韓方對重啟中日韓高層對話表現出「積極」意願。去年中日韓外長會時隔四年多在釜山舉行，三方重申合作共識，並同意為中日韓領導人會議創造條件，做好籌備工作。這次會議為推動三國合作重回正軌邁出關鍵一步。此後，三方一直在協調領導人會議的時機，進入新一年後韓方也繼續承擔起主席國重任，同中日保持溝通。

文章回顧中日韓合作過往指出，今年是中日韓合作啟動25周年的重要年份，不過令人遺憾的是，自2019年12月在成都召開第八次會議後，中日韓領導人會議已中斷四年半。期間三國合作舉步維艱，正是東北亞地區錯綜複雜的國家關係與地緣矛盾的真實寫照。

文章提到，去年以來，隨俄烏衝突延宕，美國加速推動遏止布局，朝鮮半島局勢持續緊張，東北亞地區陣營對抗苗頭初顯。「中日韓高層對話的重啟，不僅能為三國合作注入久違的政治動能，也將有助於打破一些國家的陣營對抗迷思，拂去東北亞上空籠罩的『新冷戰』陰雲。」

此外，文章強調，「這次高峰會也為南韓政府提供外交『糾偏』的難得機會」，畢竟同中方的雙邊互動是這次高峰會的一大看點。環球時報提醒，南韓想要藉此次三國峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多的誠意和實際行動，為雙邊對話創造更有利的政治環境和社會氛圍，才能確保這次高峰會達到預期的目的。

文章稱，在美國竭力誘拉的背景下，不可否認，南韓部分政界人士對中國的戒心和競爭意識上升，追隨美日的「中國威脅論」、附和「倚美制華」思維，給南韓理性全面地處理中韓關係造成困擾。不過，中韓畢竟是搬不走的近鄰，客觀事實永不會改變。

文章表示，中韓建交30多年，已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作夥伴，加強各層級對話維護雙方合作大局，是雙方共同需求所在。「要穩定並發展中韓關係，還需要雙方始終錨定友好合作的大方向，這對雙方來說是必須做好的必答題，而非選答題。」

南韓 北韓

上一則

不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

下一則

危機解除？碧桂園：寬限期內完成2中期票據利息償付

延伸閱讀

為晶片戰拚了 南韓推73億美元晶片支持計畫 強化半導體產業地位

為晶片戰拚了 南韓推73億美元晶片支持計畫 強化半導體產業地位
文章39年前領獎 葉蒨文美照出土

文章39年前領獎 葉蒨文美照出土
葉蒨文39年前美照出土 歌手文章衝後台合照她嚇到

葉蒨文39年前美照出土 歌手文章衝後台合照她嚇到
黑白集／一律祭「中國打壓」 外長吳釗燮一招走天下

黑白集／一律祭「中國打壓」 外長吳釗燮一招走天下

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

甲板為何空空如也？ 福建艦8天海試 3細節耐人尋味

2024-05-11 06:30
一女子全祼被綁在橋上，不停地發出呻吟，表情看起來十分痛苦。（視頻截圖）

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

2024-05-05 10:30
中國國家主席習近平到法國訪問，其他人都用白色玻璃杯，唯獨習近平自帶黑色杯子。（新華社）

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

2024-05-08 11:35
百度公關副總裁璩靜因發布爭議性影片內容，連續兩日登上熱搜榜。（微博照片）

百度公關副總裁言論惹爭議 今發文道歉後離職

2024-05-09 10:35
中國國產大飛機C919商業飛行即將滿周年，自主研製中國首款洲際客機C929也有新進展。圖為C919客機日前驗證飛行。(中新社)

﻿中國國產洲際客機C929試飛 估年底申請適航審定

2024-05-10 21:00

超人氣

更多 >
身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他

身障老翁中樂透兩個月花光 更大壞消息等著他
玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」

玻璃瓶裝的可口可樂最好喝？ 官方解密美味秘辛「這樣喝最推薦」
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華

繽紛北極光 南加人今晚明晨有幸重睹芳華
聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧