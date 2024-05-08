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習近平訪塞爾維亞公布6舉措 中塞自貿協定7月生效

記者賴錦宏/即時報導
中國國家主席習近平（左）與塞爾維亞總統武契奇共同宣布提升中塞全面戰略夥伴關係。（路透）
中國國家主席習近平（左）與塞爾維亞總統武契奇共同宣布提升中塞全面戰略夥伴關係。（路透）

據央視新聞報導，中國國家主席習近平與塞爾維亞總統武契奇共同宣布提升中塞全面戰略夥伴關係。習近平又宣布「支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措」，包括中塞自由貿易協定於7月1日正式生效、擴大進口塞爾維亞特色優質農產品等。

新華社報導，習近平在舉行大範圍會談時說，這次訪問期間，中塞會共同簽署關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明。

習近平在塞爾維亞訪問期間宣布6項舉措，包括中方在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流、邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習。

據習近平在與塞爾維亞總統武契奇共同會見記者時宣布，中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措，分別是：在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效；中方支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關建設項目；中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；中方將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習；中方歡迎塞方增開貝爾格勒至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格勒至廣州直航航線。

習近平和夫人彭麗媛8日上午乘車抵達塞爾維亞大廈前廣場，武契奇和夫人塔瑪拉在下車處迎接。

習近平

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