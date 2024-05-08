習近平訪塞爾維亞公布6舉措 中塞自貿協定7月生效

中國國家主席習近平（左）與塞爾維亞總統武契奇共同宣布提升中塞全面戰略夥伴關係。（路透）

據央視新聞報導，中國國家主席習近平 與塞爾維亞總統武契奇共同宣布提升中塞全面戰略夥伴關係。習近平又宣布「支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措」，包括中塞自由貿易協定於7月1日正式生效、擴大進口塞爾維亞特色優質農產品等。

新華社報導，習近平在舉行大範圍會談時說，這次訪問期間，中塞會共同簽署關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明。

習近平在塞爾維亞訪問期間宣布6項舉措，包括中方在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流、邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習。

據習近平在與塞爾維亞總統武契奇共同會見記者時宣布，中方支持新時代中塞命運共同體建設的首期6項舉措，分別是：在雙方共同努力下，中塞自由貿易協定將於今年7月1日正式生效；中方支持塞爾維亞承辦2027年專業類世博會，屆時將派團參展，鼓勵中國企業參與相關建設項目；中方願擴大進口塞爾維亞特色優質農產品；中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流；中方將在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習；中方歡迎塞方增開貝爾格勒至上海直航航線，鼓勵兩國航空運輸企業開通貝爾格勒至廣州直航航線。

習近平和夫人彭麗媛8日上午乘車抵達塞爾維亞大廈前廣場，武契奇和夫人塔瑪拉在下車處迎接。