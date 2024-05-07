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獨特體驗：日本拉麵的多重風貌

五一出遊悲劇 攀岩遊客懸掛半山腰 工作人員：可付錢救援

記者陳湘瑾／即時報導
浙江溫州雁蕩山在五一連假湧入大量遊客，造成攀岩棧道堵塞。（圖／取自微博）
浙江溫州雁蕩山在五一連假湧入大量遊客，造成攀岩棧道堵塞。（圖／取自微博）

中國五一連假期間，各地景區擠滿人，浙江溫州雁蕩山的飛拉達攀岩同樣人滿為患，不少遊客在攀岩時遇上擁堵，懸掛在半山腰長達1小時。該景區工作人員稱，若需要可以花約人民幣300元（約42美元）找救援。

飛拉達（via ferrata）又稱鐵索攀登，使用鐵製扶手和樓梯搭建岩壁棧道，讓遊客能沿著陡峭的岩壁攀爬，這種設計讓攀岩初學者也能體驗經驗豐富的攀岩者才能替體驗到的自然風光。

根據網路媒體《香港01》報導，網友4日發布的影片顯示，大批前往雁蕩山體驗飛拉達攀岩的遊客，因棧道上人潮眾多，不得已懸掛在半山腰上動彈不得，遊客們只能在距離地面非常遠的棧道上緩慢移動。

對於大批遊客攀岩遇上擁堵，該景區工作人員稱，五一連假遊客數量大量增加，有人爬得比較慢或停下來拍照，就會導致擁堵。

景區工作人員表示，該項目設有監控，且遊客身旁配有教練，皆可保障遊客安全。若遊客堵在半山腰感到害怕時可以叫救援，每人收費人民幣300元（約42美元），工作人員補充，「之前救援免費，但很多人會為了好玩叫救援，後來才改為收費制。」

有網友在微博上回應表示，收費是讓遊客對自己的行為負責；也有網友認為，明明是景區不應該放那麼多人，卻被園區說成多人覺得好玩叫救援。

央視網評論指出，讓遊客在懸崖上長時間排隊等候，卻沒有相應的疏導和處置措施，救援費用也沒有提前告知遊客。這些問題都反映出景區預案準備不足，後續管理服務缺乏有效銜接。

景區營運公司5日發布聲明道歉，由於人流預估評判不足，缺少預約購票等有效限流措施，及現場管理不到位，導致遊玩路線擁堵，目前已暫停售票，進行內部整頓。

香港 微博

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